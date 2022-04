LONDRES.— Tom Parker, uno de los miembros de la "boy band" británico-irlandesa The Wanted, murió este miércoles 30 de marzo con 33 años, informó el grupo en su cuenta oficial de Instagram.

¿De qué murió Tom Parker, integrante de The Wanted?

Tom Parker, integrante de la banda The Wanted, ha fallecido después de una dura batalla contra el cáncer. De acuerdo con lo informado por la agrupación y la esposa del cantante, quien desde septiembre de 2020 supo que padecía un tumor cerebral luego de sufrir un ataque. En octubre del mismo año, él se encargó de hacer público su diagnóstico.

Tras confirmar su enfermedad, se sometió a tratamientos de quimio y radioterapia. Desde entonces, y de manera regular, había estado compartiendo con sus fans algunas novedades respecto a su salud.

Este año, se había vuelto a subir a los escenarios junto a la banda.

The Wanted y la esposa de Tom Parker están devastados

Kelsey Hardwick, esposa de Tom Parker, compartió en Instagram una imagen en blanco y negro de su marido junto a un texto con el que confirmaba la lamentable noticia.

"Con el mayor pesar de nuestros corazones confirmamos que Tom ha fallecido hoy mismo en paz con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos. Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia energética. Estamos verdaderamente agradecidos por la efusión de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos", escribió Kelsey.

Por su parte, el resto de miembros de The Wanted se declararon: "devastados por la trágica y prematura pérdida" de Parker, que falleció "pacíficamente este mediodía, rodeado de su familia y sus compañeros".

"Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos", agrega el comunicado del grupo.

¿Quién es Tom Parker, integrante de The Wanted?

Antes de unirse a The Wanted en 2009, Parker estuvo entre los integrantes de ''Take That II'', banda tributo de Take That, mientras que con su último grupo publicó tres álbumes: "The Wanted" (2010), "Battleground" (2011) y "Word of Mouth" (2013).

Tom Parker saltó a la fama cuando se presentó a ''The X Factor'', aunque apenas estuvo en el programa durante la primera fase. Tras esto, una gira con ''Take That II'', decidió presentarse a una audición a nivel nacional para ser uno de los integrantes de la boy band The Wanted. Fue entonces cuando alcanzó la fama mundial.

En cuanto a su vida personal, Tom Parker se casó con Kelsey Hardwick en 2018 y, tan solo un año después, dieron la bienvenida a su primera hija, Aurelia.

Fue también después de un año, en octubre de 2020, cuando volvían a convertirse en padres, en este caso de un niño llamado Bodhi.

Una feliz noticia que fue ensombrecida, pues Parker anunció al mundo que le había sido diagnosticado el cáncer, el cual acabaría con su vida dos años después.