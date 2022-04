Luis de Llano: Kalimba habla del caso de Sasha Sokol, ''¿Dónde estaba la mamá?''

CIUDAD DE MÉXICO.— Kalimba, quien es parte del elenco de la obra de teatro "José el Soñador", la cual se estrenó el pasado 10 de febrero, pero ya se agotaron las entradas para las siguientes funciones, fue cuestionado sobre la polémica entre el productor , Luis de Llano y la cantante Sasha Sokol, esto luego de que De Llano confirmará haber tenido una relación con la también actriz cuando era una menor de edad. Si bien el cantante dijo no defender a nadie, si cuestionó "dónde estaba la mamá de la cantante cuando eso pasó".

Luis de Llano: Kalimba habla del caso de Sasha Sokol

Kalimba es otro famoso que dio su postura sobre la declaración que hizo Sasha Sokol en redes sociales, en la que denunció a Luis de Llano de haber abusado de ella cuando tenía 14 años. El actor fue cuestionado debido a que al igual que Sasha, desde muy pequeño formó parte del grupo OV7.

El cantante aseguró que siendo niños y adolescentes por la falta de conciencia se pueden tomar malas decisiones. Sin embargo, destacó que la presencia de los papás es primordial en el ambiente artístico.

Es por ello que sin afán de defender a Luis de Llano, Kalimba cuestionó sobre "dónde estaban los papás de Sasha cuando ella sostuvo una relación sentimental con el creador de Timbiriche, quien en aquella época era un hombre de 39 años.

Asimismo, resaltó el cuidado de los padres hacia los niños artistas como lo fue él y Sasha Sokol.

"Al final del día, lo que pasa aquí es que niños y adolescentes estamos al alcance de muchas cosas, que tal vez a un nivel adulto se conocen... nosotros al conocerlo a un nivel que no tenemos la conciencia, tomamos malas decisiones. Y cuando no estamos cuidados correctamente, cuando nuestros papás no están ahí ¡Primero que nada! La verdad es que yo no defiendo a nadie, pero el decir: 'es que el mánager, el fulanito'. La pregunta siempre para mí va a ser: '¿Dónde estaban tus papás?', porque mi mamá estuvo toda mi vida ¡y aquí estoy!", puntualizó el intérprete de "No me quiero enamorar".

Kalimba tomará el papel protagónico de "José el soñador", ¿Carlos Rivera se va?

Este 27 de marzo se presentó la última función de la obra, protagonizada por Carlos Rivera, pero se tiene informó que en las próximas semanas se lanzará una segunda temporada de este primer lanzamiento de Gou Producciones que tuvo una duración de siete semanas en el Centro Cultural Teatro 1, en la Ciudad de México.

Sin embargo, Carlos Rivera no se reincorporará a su papel protagónico como 'José', de hecho, hay fuertes rumores de que quien tomará la estafeta en esta ocasión será Kalimba, quien formaba parte del elenco, pero en el papel de 'El Faraón'.

¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez retomarán sus planes de convertirse en padres?

La noticia de que Carlos Rivera ya no será parte de la producción teatral llamó atención, pues sin dar grandes detalles se mencionó que el cantante deja "José el Soñador" por "asuntos personales".

"Carlos Rivera sale de la obra por compromisos que fueron acordados. Tengo una fuente muy fidedigna que me asegura que quien va a ser José el soñador es Kalimba", informó Gabriel Cuevas en una emisión del programa Fórmula Espectacular.

Tras la noticia de Cuevas, los comentarios en redes se ha generado, especialmente los relacionados con el desempeño de Carlos Rivera en la puesta en escena de Gou.

Sin embargo, sus fans han señalado que posiblemente el cantante y su novia la conductora de "Venga la Alegría", de quien se rumorea también dejará el matutino de TV Azteca, podría estar enfocados en la misión de convertirse en padres como tanto anhelan.