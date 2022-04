No le preocupa a Omar Chaparro que lo critiquen por sus películas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Omar Chaparro y Mauricio Ochmann están sorprendidos por críticas que los colocan como parte de un pequeño grupo único de actores que aparecen continuamente en producciones de la pantalla grande y televisión mexicanos.

“De pronto la gente dice: ‘¡ay!, otra película con ellos’. Es como si dijeran: ‘¡ay!, otra cirugía para el mismo actor’ (risas). Esta es nuestra chamba, nos apasiona y géneros hay muchos”, comenta Ochmann.

Ambos presentaron ayer “¿Y cómo es él?”, comedia producida por Eugenio Derbez y que llegará a cines nacionales el 7 de abril, y a salas estadounidenses el 22 del mismo mes.

En ella, Ochmann es un hombre que busca al amante de su mujer y se encuentra con que éste es un taxista con el cual entabla una relación de viaje forzado.

“Son dos personajes deliciosos. Cuando me dijeron qué personaje haría, dije: ‘es un mujeriego, lastimado, que no le importa nada’, y entonces tengo un amigo con esa personalidad, no le dije nada de la película y que lo estaba analizando, hay partes del personaje que absorbí de él”, cuenta Chaparro.

Mauricio Ochmann, expareja de Aislinn Derbez, y Omar Chaparro ya enviaron mensaje de felicitación a Eugenio Derbez por ser parte de “CODA”, filme ganador del Óscar el domingo pasado.

“Espero le haya llegado la felicitación”, dijo Mauricio Ochmann.

“Un día antes le mandé un mensaje y le dije: ‘amigo, ¿ ya estás listo para subirte al escenario?’. Yo sentía que podía ganar, era como una sensación. Y ya me respondió después del premio, pero no me gustaría decir nada, porque no le ha respondido a Mauricio”, bromeó Omar Chaparro.

Sin embargo, Chaparro confesó que no ha visto la película “Coda”, aun después de que la cinta fuera galardonada como la Mejor Película. Pero mencionó que aún sin haber visto la cinta tenía el presentimiento de que sería la ganadora.