Paquita la del Barrio y Daddy Yankee, juntos en La última vuelta tour

Paquita la del Barrio acompañará a Daddy Yankee en "La última vuelta tour", con la que el veterano cantante de reguetón se despide de los escenarios. Así lo confirmó la cantante para el programa "De Primera Mano".

"Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Daddy Yankee); yo estaba en Veracruz. La invitación llegó por medio de Paco (Torres, su representante)", compartió la cantante al programa, según cita People en Español.

La intérprete de "Rata de dos patas" advierte que "no ha escuchado las canciones de Yankee"; sin embargo, no duda en estar presente en la gira, pero descarta realizar alguna fusión musical con su colega porque prefiere cantar a su propio estilo. Como se recordará, Paquita la del Barrio también negó una colaboración con Bad Bunny y Karon G, a pesar de su cercanía con los artistas jóvenes.

"Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío", advirtió. "Cada quien lo nuestro".

Aunque en semanas recientes la cantante ha visto afectada su salud, que la mantiene en silla de ruedas. Eso no la detuvo para dar un concierto completo en Texas, Estados Unidos.

Y es que para Paquita la del Barrio lo más importante es cumplir es cumplirle a sus fanáticos.

"Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy. Me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces, aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando", enfatizó.