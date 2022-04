Vicente Fernández Jr. y otros famosos que han sido víctimas de secuestro

CIUDAD DE MÉXICO.— La transmisión de la bioserie de Vicente Fernández, "El último rey: El hijo del pueblo" logró impactar desde el primer día de su emisión el pasado 14 de marzo de 2022, y no solo por el pleito entre Televisa y la familia Fernández al intentar frenar su emisión. También porque en el primer capítulo se revivió el secuestro de Vicente Fernández Jr, sin embargo, la familia del cantante no fue la única que padeció la delincuencia que impera en México, pues hay una larga lista de famosos que han sido víctimas de secuestro.

Si bien el secuestro de Vicente Fernández Jr fue uno de los más sonados en México, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, el primogénito del cantante no es el único famoso mexicano que ha sido privado de su libertad a cambio de una cuantiosa suma de dinero. De este delito hay varios que han sido las víctimas:

Vicente Fernández Jr

La serie de Televisa no autorizada por la familia Fernández se estrenó narrando uno de los momentos más difíciles para la dinastía Fernández. Tal y como se mostró en la bioserie, el secuestro de Vicente Fernández Jr ocurrido en 1998.

El hijo del cantante fue raptado por la banda de 'Los Mochadedos', quienes privaron de su libertad a Vicente Jr 121 días. Durante los cuatro meses que estuvo secuestrado también le cortaron dos dedos de la mano izquierda.

Vicente Fernández estuvo a cargo de la negociación con los delincuentes para que liberaran a su hijo, Tras desembolsar unos 3.200.000 dólares, días después su hijo mayor fue liberado.

Familiares de celebridades que fueron secuestradas por 'Los Mochadedos'

La banda de 'Los Mochadedos' se hizo conocida al convertirse en los secuestradores de Vicente Jr, el primogénito del intérprete de "Acá entre nos".

Sin embargo, los Fernández no fueron los únicos que tuvieron que pagar por la libertad de su ser querido. Los criminales también secuestraron al papá de Guillermo del Toro.

Al cineasta ganador de varios premios Oscar, le pidieron un millón de dólares por el rescate de su padre.

El director no tenía esa cantidad de dinero, ya que todo lo había invertido en su película "Mimic" por lo que su amigo y actor James Cameron lo dio el dinero y 72 días después, Federico del Toro fue liberado.

Después del hecho los padres del cineasta se mudaron a Estados Unidos.

Otros que sufrieron el secuestro de su padre, fueron Gustavo y Adolfo Ángel de Los Temerarios. Al igual que Vicente Jr, a Julio Ángel Alba, le mutilaron dos dedos para obligar a la familia a pagar el rescate.

Después que entregaron la suma, el progenitor de los cantantes fue puesto en libertad.

Cabe destacar que la agrupación criminal fue una de las más peligrosa de México en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues se encargaron de llevar al cabo más de 60 secuestros en todo el país. Su particularidad fue la de cortar extremidades de la mano para asustar a la familia y cobrar su rescate, aunque también llegaron a asesinar a los secuestrados.

Adal Ramones

En 1998, Adal Ramones fue secuestrado, le faltaba un mes para casarse con Gabriela Valencia (su ex esposa y madre de dos de sus hijos), cuando fue interceptado por unos sujetos desconocidos, quienes lo mantuvieron atado y con los ojos vendados dentro de un clóset durante una semana.

En algunas entrevistas el actor, comediante y presentador de TV, explicó que fue abordado y encañonado por los secuestradores en el exterior de su departamento.

En aquel año, Adal ya era conocido por conducir el popular programa "Otro Rollo" de Televisa, por ello los secuestradores pidieron 1.000.000 millón de dólares a cambio de la libertad de comediante. Ramones eligió al productor Guillermo del Bosque para que se encargara de la negociación.

“Yo estaba en un clóset con esposas, con cadenas, con algodón en las orejas para no escuchar muchas cosas, me presionaron y me dijeron que no les importaba mi vida”, recordó el presentador en declaraciones posteriores.

Tras siete días en los que lo amenazaron con matarlo y cortarle un dedo, los criminales lo soltaron. El día que fue liberado, los criminales le taparon los ojos y le dieron la orden de no quitarse la venda hasta que hubieran pasado 10 minutos.

Además de las entrevistas que ha brindado, el presentador de "La Academia" contó el traumático suceso en su libro biográfico.

En su publicación también señaló que el secuestro lo llevó a pensar en abandonar México debido a la inseguridad que reinaba en el momento.

Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán, sufrió dos intentos de secuestro en México. La joven relató que el primero fue leve, pero la segunda ocasión estuvo tan peligrosa que su mamá prefirió enviarla a estudiar en Estados Unidos, aunque eso significó dejar a sus amigos y familia.

A los 12 años, Frida Sofía se mudó a EE.UU., justo después de sufrir un intento de secuestro que la marcó para siempre.

Según contó en una entrevista con Pati Chapoy, su secuestro fue planeado por las personas que la cuidaban, pues eran los únicos que conocían que iría a un ensayo de ballet en domingo.

Al terminar la clase y regresar a casa, hombres armados le cerraron el paso al vehículo en el que viajaba. Eran entre seis y ocho delincuentes. En cuestión de segundos comenzó el tiroteo.

El chófer murió en el acto, y la hija de Alejandra Guzmán explicó que se salvó gracias a que uno de los secuestradores se arrepintió y decidió ayudarla.

Laura Zapata y la hermana de Thalía, Ernestina Sodi

El secuestro de las hermanas de la cantante Thalía fue uno de los más controversiales. Este rapto también fracturó la relación de Laura Zapata con sus hermanas, incluso Ernestina la culpó y señaló como la autora de este crimen.

Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron privadas de su libertad en noviembre de 2002. Las hermanas de Thalía fueron secuestradas al salir de un ensayo en el teatro San Rafael, en la Ciudad de México.

La villana de las telenovelas fue liberada antes, esto despertó teorías y conspiraciones, hasta el punto de que su media hermana, Ernestina Sodi la acusó de haber organizado el secuestro.

Sin embargo, en entrevista Laura declaró que los secuestradores la liberaron antes para que reúna el dinero que pedían por el rescate de ambas, pues la familia aseguró que no les darían ni un peso.

Los secuestradores pedían un cuantioso rescate: cinco millones de dólares. El 11 de octubre la actriz recobró su libertad sin pagar rescate. Mientras que a Ernestina Sodi la mantuvieron cautiva hasta el día 25 del mismo mes. Fue liberada gracias a la suma millonaria pagada por Thalía, que era menos de la que solicitaban en un principio.

La actriz y política llevó el drama que vivió al escenario en la obra de teatro "Cautivas". Mientras que Ernestina Sodi escribió un libro en el que culpó a Laura Zapata del secuestro.

Irán Castillo

En mayo del 2015, la actriz Irán Castillo fue secuestrada en la Ciudad de México, causando una gran conmoción entre sus familiares y amigos.

Su mamá, Martha Pinzón, fue la que negoció el rescate y gracias a la ayuda económica de Gloria Trevi pudo liberar a su hija.

Hasta la fecha se desconoce la cantidad exacta que pagaron por su libertad, pero se sabe que fue una suma considerable y que solo la intérprete de "Cinco minutos" aportó dinero para rescatar a Irán.

La mamá de la actriz confirmó que Irán estuvo cuatro días privada de su libertad, pero volvió a su casa sana y salva, sin embargo, la actriz sufrió un gran daño psicológico.

Manuel Landeta

El actor de telenovelas Manuel Landeta también ha sido víctima de secuestro por parte de bandas criminales. Según reveló en una entrevista con El Universal, ha estado cautivo en dos ocasiones.

“La segunda vez que me secuestraron fue un secuestro exprés", contó el también bailarín. "Cambió mi vida por completo. Desde ese momento, no vivo tranquilo”, confesó el integrante de "Solo para mujeres".

Desde su experiencia, Landeta recomendó a los ciudadanos “estar a las vivas”, ya que "desgraciadamente vivimos en una selva donde si te descuidas te comen”.

Alejandro Sandí

En noviembre de 2019, un comando secuestró al actor Alejandro Sandí en la parte alta del Nevado de Toluca. En aquella ocasión, el famoso estaba acompañado por las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias, quienes relataron en un vídeo que publicaron en Instagram, cómo el grupo armado los asaltó en el camino y robó la camioneta que manejaba su compañero.

Elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatal y municipal desplegaron en la zona y en los municipios aledaños un operativo de búsqueda y rastreo para localizar al actor de "El Señor de los Cielos".

Tras darse a conocer este percance, las autoridades optaron por dejar de informar de los avances del caso.

Belinda

La cantante y exprometida de Christian Nodal hace unos años recibió numerosas amenazas de secuestro. El miedo que sintió la hizo pensar en si debía irse de México para “evitar una desgracia”.

En una entrevista, Belinda aseguró que: “el dinero no me importa, pero creo que si algo le pasara a mi familia no me lo perdonaría”.

Sin embargo, en 2008, la cantante y actriz sufrió un robo en su domicilio.

Alan Pulido

Los secuestros no son exclusivos del mundo del espectáculo, también el deporte se ha visto afectado por delincuentes.

En 2016, seis hombres armados secuestraron al futbolista Alan Pulido cuando salía de una fiesta en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El hermano del deportista, Armando, contó que los delincuentes lo contactaron en dos ocasiones para pedir seis millones de pesos para liberar al seleccionado nacional.

La familia del exjugador del Chivas no pagó ni un peso. Según la versión de las autoridades, Pulido aprovechó un descuido de sus captores para desarmarlos y quitarles el celular. Así contactó a la policía y les dio la ubicación. Fue liberado.

El secuestro de Alan Pulido causó polémica, críticas y hasta burlas. Algunos consideraron que el futbolista lo inventó uy otros mencionaron que él lo orquestó para llamar la atención.

Secuestro exprés

La bioserie de "El último rey: El hijo del pueblo" hizo recordar no solo el secuestro de Vicente Fernández Jr, también el de algunos famosos, quienes si bien no fueron privados de su libertad por cuatro meses, sí se convirtieron en el blanco de delincuentes que los raptaron por un corto lapso con la finalidad de extorsionar a sus familiares y obtener dinero.

Ricardo Montaner fue víctima de un secuestro exprés

Ricky Montaner conducía hacia su casa en Caracas, Venezuela, cuando dos carros lo interceptaron.

Los sujetos armados lo obligaron a descender del vehículo y subir a una camioneta en la que lo mantuvieron por seis horas continuas.

"No sabían quién era yo, yo no me identifiqué y me quedé lo más tranquilo posible", relató el intérprete a CNN en Español.

Montaner indicó que se dedicó a rezar en voz alta casi todo el camino. Querían llevarlo a su residencia, pero el cantante se negó y al final lo dejaron en una carretera.

Aleida Núñez fue víctima de hurto e intento de secuestro en México

La actriz relató que pasó el susto de su vida en la Ciudad de México, en especificó en Coyoacán.

Aleida Nuñez relató en entrevista con Maxine Woodside que tomó un taxi de la calle, pero el conductor estaba alcoholizado, drogado y la llevó por diferentes calles. Al final, le quitó su bolsa, celular y todo lo que traía de valor.

La actriz pudo tras bajarse del auto y correr a una gasolinera donde recibió ayuda, ya que el ladrón la dejó sin nada.

Betty Monroe sufrió un robo y secuestro exprés en México

La actriz fue abordada por delincuentes cuando volvía a su residencia en Coyoacán, en la ciudad de México.

Asimismo, la casa de Betty fue asaltada mientras su madre se encontraba ahí. Posteriormente, la actriz fue secuestrada en uno de los vehículos de su pertenencia.

El captor abandonó el auto horas más tarde y ella fue socorrida tras padecer una crisis nerviosa. Afortunadamente, Betty salió ilesa del incidente, para el cual se abrió una investigación por parte de las autoridades.

Hugo Figueroa fue asesinado en México tras ser secuestrado

El sobrino de Joan Sebastian, quien llevaba secuestrado desde el 27 de enero en el norte de México, fue encontrado muerto la madrugada del jueves 31 de ese mismo mes, cerca del lugar donde había sido secuestrado.

Según reportaron diferentes medios, siete hombres armados entraron el domingo 27 en la plaza de toros La Aurora de Tarímbaro, a las afueras de la ciudad de Morelia, y se llevaron al empresario durante una balacera en la que resultó muerto uno de sus guardaespaldas.