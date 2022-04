Luis de Llano lanza comunicado por el caso Sasha Sokol: ''En mi vida no he cometido un delito''

A través de un escrito difundido en redes sociales, el productor Luis de Llano rompió el silencio en torno a las informaciones que se han dado desde el 8 de marzo pasado, cuando Sasha Sokol finalmente habló de la relación entre ambos, acusándolo de tergiversar los hechos para restar responsabilidad sobre el presunto delito de estupro.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", escribió en redes sociales la exTimbiriche, como se informó en aquel momento, lo anterior en relación a las declaraciones que el productor realizó en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre el caso Sasha Sokol?

En su escrito, el productor señaló como "falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona, expresadas por diversos medios nacionales e internacionales", antes de ofrecer "una disculpa a Sasha Sokol si ella se sintió con mis comentarios alguna ofensa".

"También (ofrezco disculpas) por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia", se lee en el escrito.

Luis de Llano, además, detalla que aunque la relación terminó, él y Sasha continuaron trabajando en varios proyectos musicales que él valora fueron exitosos y de beneficios para ambas partes.

Manifestó su preocupación debido a las informaciones que se han presentado tras la denuncia de Sasha, pues considera que los medios de comunicación no verificaron "de forma alguna la veracidad de los hechos" y lamentó que desde entonces se emprendiera una campaña de desprestigio hacia su persona que le ha afectado, admite, en su ámbito laboral y personal.

"Agradezco el apoyo incondicional de y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos (...) reitero que en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro de mi vida".

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y tan solo dos días después de que Luis de Llano participara en una entrevista con Yordi Rosado, Sasha Sokol decidió hablar sobre la relación que mantuvieron ambos, cuando ella era menor de edad y tenía apenas 14 años y él 39.

"Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", escribió la intérprete en Instagram.

Aseguró que no quería volver a hablar del tema y que esperaba que sus declaraciones ayudaran a otras mujeres a romper el silencio sobre sus abusos y a reconocerse víctimas de la manipulación de adultos que las convencen de tener una relación cuando son menores de edad.

En días pasados, trascendió que al productor le habían pedido el divorcio y se dijo que su esposa le pidió salirse de la casa, en medio de los señalamientos por sus declaraciones, que hoy vuelven a dar de qué hablar en redes sociales, donde internautas señalan su responsabilidad como adulto de la presunta relación.