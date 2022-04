Selena: ¿Yolanda Saldívar saldría de la cárcel? Así va el caso tras la muerte de la cantante

Selena Quintanilla es una de las cantantes más reconocidas en América Latina, pero sin duda, su muerte fue una tragedia que hasta el día de hoy, el mundo de la música, sus seguidores y su familia, lamentan. Yolanda Saldívar, quien fuera mánager y presidente del club de fans de la reina del Tex-Mex, fue la responsable de quitarle la vida a causa de un disparo y hoy, 27 años después, podría quedar en libertad. Esto sabemos.

Yolanda Saldívar saldría de la cárcel con libertad condicional

Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla abandonaría la cárcel en 2025 gracias a que cuando se le impuso la sentencia, se le proporcionó la posibilidad de libertad condicional al cumplirse 30 años en prisión. Actualmente, las autoridades de Texas revelaron que ha presentado una buena conducta en los últimos años y tendría que enviar una solicitud a la corte para que analicen su caso de cera.

Hoy en día trabaja como conserje en la cárcel y en su tiempo de esparcimiento se limita a caminar en zonas autorizadas, además de mantener buena relación con otras presas.

Cabe mencionar, que Yolanda Saldívar cumple una cadena perpetua luego de que fuera culpable de homicidio en primer grado al dispararle a Selena y desde 1995 pasa su vida en una cárcel de máxima seguridad para mujeres en la Unidad Mountain View en Gatesville, de la ciudad de Texas, en Estados Unidos.

¿Qué pasó el día que murió Selena Quintanilla?

Según la información oficial, Selena murió de un impacto de bala en una arteria vital del omóplato derecho tras una discusión que tuvo con Yolanda Saldívar en el Hotel Days Inn en Corpus Christi en Texas.

Pese a que los servicios de emergencia llegaron en un minuto con 55 segundos, la cantante perdió una gran cantidad de sangre, imposibilitando que pudieran hacer algo por ella; a las 12:00 del día y tras llevarla al Corpus Christi Memorial Hospital, “La Reina del Tex-Mex” fue declarada clínicamente muerta.

Una vez que Selena fue trasladada al hospital. Yolanda Saldívar se subió a su camioneta sosteniendo el arma homicida contra su cabeza mientras negociaba con la policía.

Una vez que estuvo a manos de las autoridades, tuvieron que pasar unos meses para que rompiera el silencio y ofrecer su primera y única entrevista a María Celeste Arrarás, donde aseguró nunca hablar de las razones por las que murió la estrella.

¿Por qué Yolanda Saldívar mató a Selena? Las teorías sobre su muerte

Versiones sobre la muerte de Selena hay varias, pero una de las que ha cobrado más fuerza es que Yolanda Saldívar le estaba robando a la reina del Tex-Mex, asimismo cometió desvío de fondos y estafa a nombre de la intérprete; en total se estima que fueron cerca de 200 mil dólares los que le robó a Selena.

Según esto, el miedo de ser despedida e ir a prisión habría sido el detonante para que asesinara a Selena, pues todo parece indicar que la familia la enfrentó. Más tarde se dio a conocer que supuestamente Saldívar estaba enamorada de ella y cuando le confesó sus sentimientos, la rechazó y por eso decidió dispararle.

Otro de los rumores se reveló en 2020, cuando Saldívar contó que el disparo se dio por accidente en medio de una discusión por “un secreto” que mantenía entre ella y la artista.

“Me hicieron parecer un monstruo, solo quiero decir que yo no maté a Selena. Fue un accidente y mi consciencia está tranquila... Ella iba para la puerta y me dijo: ‘vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar’. le dije: ‘no cierres la puerta y ahí se me fue el tiro”

Y es que el supuesto “secreto” era el embarazo de la cantante que no era de su esposo, Chris Pérez; pero los fans han sacado sus propias conclusiones y se trata de una idealización extrema de parte de la ex enfermera, pues Martín Gómez, diseñador de moda de las boutiques de Selena, reveló lo posesiva que era Saldívar con ella ya que no dejaba que nadie se le acercara.

El traje con el que enterraron a Selena Quintanilla

Marcella Zamora, madre de Selena, eligió el último atuendo que luciría la artista. Se trató de un traje morado y un saco corto con hombreras del mismo color que lució en la gala de los The Fact Music Awards (TMA) meses antes de su muerte.

El traje que portaba la cantante se puede observar en las imágenes y videos que compartió la agencia AP, encargada de cubrir el funeral. Cabe mencionar que Abraham Quintanilla, su papá, fue quien decidió abrir el féretro de la cantante, decisión de la que terminó arrepintiéndose, así lo confirmó él en una entrevista con Cristina Saralegui.

"Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día la gente estaba en fila diciendo no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, y yo decidí que abrieran para probar... Fue un error lo que hice, tomaron fotos y después las vimos en playeras, en revistas, si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría", añadió.