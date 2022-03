Alfredo Adame y Magaly Chávez quieren casarse; ya planean su boda (VÍDEO)

Luego de que hace unos días se diera a conocer la relación de Alfredo Adame y Magaly Chávez de "Enamorándonos", ahora el exconductor de Televisa y su novia tuvieron una entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube en el que dieron a conocer cuáles eran sus planes a futuro y aseguraron que planean casarse y hasta tener hijos. Esto fue lo que dijeron.

¿Cuándo y cómo será la boda de Alfredo Adame y Magaly de "Enamorándonos"?

La periodista Matilde Obregón tuvo la oportunidad de entrevistar e interrogar tanto a Alfredo Adame como a Magaly Chávez, y les preguntó cómo se conocieron y cómo es que había iniciado su romance. El actor confesó que pese a que se conocieron justamente en las instalaciones de TV Azteca hace 5 años, fue él quien le pidió su teléfono y la buscó para invitarla a salir.

“Yo le dije: ‘Oye, ¿por qué no me das tu teléfono? Ya sabes, a lo mejor para una obra de teatro’. Fue el viejo y conocido truco de decirle que la haré famosa. Pasadas dos semanas le hablé por teléfono le pregunté qué iba a hacer."

Fue así como empezaron a ser "amigos con derechos" sin embargo, ambos están de acuerdo en que necesitan conocerse más para poder iniciar una relación formal, pues los dos tienen agendas muy complicadas y eso puede dificultar un poco las cosas. Aún así, Magaly Chávez y Alfredo Adame aseguraron que sí piensan en ser novios y tener algo más serio.

Por otra parte, Matilde Obregón le preguntó a la participante de Enamorándonos si no le daba miedo salir con alguien como Alfredo Adame, puesto que es un hombre polémico, de "mecha corta" y que tiene una personalidad muy fuerte, a lo que Magaly contestó que con ella se ha comportado como todo un caballero y en ningún momento ha sido grosero ni tenido un mal comportamiento.

"Yo lo conozco en otro sentido, yo no voy a expresarme de una persona que no conozco de esa forma... me abre la puerta del carro, nunca me deja pagar una cuenta, son pequeños detalles que las mujeres agradecemos, entonces todo lo que me dicen, yo no lo conozco, conmigo ha sido totalmente un caballero."

Asimismo, la también actriz recalcó que la diferencia de edades no es un problema, puesto que las parejas que ella ha tenido son mayores y que debido a varias situaciones que pasó de chica, prefiere estar con una persona más madura. Alfredo Adame por su parte dijo que no es el "suggar daddy" de Magaly Chávez pues ambos son independientes y cuentan con su propia estabilidad económica.

El actor también comentó que a pesar de tener cuatro hijos con los que no tiene una buena relación, desea tener otro con Magaly, pues ella también quiere ser mamá. Asimismo, confesó que a pesar de tener 27 años más, quisiera proponerle matrimonio y casarse con Magaly.

“Enamorado ya estoy y yo corro los riesgos. ¿Casarme y tener hijos? ¡Claro que sí! Lo hemos platicado y ella dice que quiere tener hijos y se quiere casar”, confesó Alfredo.

Hasta el momento no han definido una fecha para la boda, pero esperan que en breve puedan dar a conocerla, ya que la pareja considera que su relación es muy fuerte y estrecha.

Alfredo Adame dice que sus hijos no son importantes

Durante la entrevista, Adame aceptó hablar sobre sus hijos, de quienes dijo que Mary Paz Banquells los “aventó al precipicio” y los hizo voltearse en su contra.

“Se los llevó a la miseria, se los llevó a la mediocridad, se los llevó a todos por tenerlos como en agua para chocolate, para que la mantuvieran cuando le faltara algo y siempre los usó de escudo y de moneda de cambio”

Agregó que sus hijos han dicho mentiras públicamente sobre él, también los acusó de haberle robado y hacerle “maldades”, por lo que “ese asunto ya está en el ‘Cajón de los asuntos sin importancia’”, es decir, cortó relación con ellos.