Vive Latino 2022: Estos son los horarios del concierto en Ciudad de México

Cada vez estamos más cerca del Vive Latino 2022, uno de los festivales de música más esperados del año, pues la gran diversidad de bandas y artistas que se van a presentar es lo que más llama la atención. Los organizadores del evento han decidido publicar los horarios en los que estarán tus ídolos y aquí los traemos para ti.

¿Cuándo es el Vive Latino 2022?

El Vive Latino 2022 se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de marzo, sábado y domingo respectivamente, en las instalaciones del Foro Sol de la ciudad de México. Recinto que se encuentra ubicado a un lado del Autódromo Hermanoz Rodríguez.

Horarios del Vive Latino 2022

Con artistas en diferentes escenarios como: Indio, Escena Indio, Claro Música, Carpa VL y Carpa Intolerante, todos los asistentes podrán visitar el que sea de su preferencia. El evento empezará aproximadamente a las 2:00 pm y en teoría acabaría a las 12:00 am.

A través de una publicación de Instagram en la cuenta oficial del evento, fue que se dio a conocer la cartelera oficial para ambos días del evento.

Horarios Vive Latino Sábado 19 de marzo 2022:

Horarios Vive Latino Domingo 20 de marzo 2022

Artistas que se presentarán en el Vive Latino 2022

Entre las bandas y cantantes que darán un show destacan: Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan, Vetusta Morla, Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los no tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha.

¿Cómo y dónde comprar boletos para el Vive Latino 2022?

Hasta el momento, todavía quedan disponibles algunos boletos, tanto en su modalidad de abonos como individuales por día, online se encuentran disponibles por medio del sistema Ticketmaster, y en físico están a la venta en las taquillas del Foro Sol. El costo varia dependiendo de la zona y los accesos.