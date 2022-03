Lyn May mostró su apoyo a Residente. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Lyn May fue otra de las famosas que reaccionó a la pelea entre Residente y J Balvin luego de que el cantante puertorriqueño lanzará una canción y un vídeo titulado "Music Sessions #49" en colaboración con Bizarrap. El polémico tema provocó fue la excusa perfecta con la que la vedette acapulqueña decidió arremeter nuevamente contra el colombino.

Lyn May critica a J Balvin muestra su apoyo a Residente

Lyn May se unió a las personalidades del medio del espectáculo que se pronunciaron sobre el vídeo en el que René (nombre de real de Residente) le “tirara” a J Balvin. Asimismo, la vedette mostró su apoyo hacía el cantante puertorriqueño, quien se convirtió en tendencia luego de las rimas que le dedicó al intérprete de "Mi gente".

A través de su cuenta de Instagram, Lyn compartió una publicación en la que reiteró las ideas de Residente al decir que J Balvin no es un artista completo, pues además de no cantar, no escribe sus canciones.

Mediante un contundente mensaje y una captura de pantalla del vídeo de Youtube con duración de ocho minutos en el que el exintegrante de Calle 13 arremetió sin piedad contra el intérprete de "No me conoce", fue como Lyn dejó ver que está del lado del puertorriqueño.

"Tú tenías razón! Una cosa es ser artista y otra cosa es ser tendencia un abuso con tan solo un lápiz y libreta #lynmaylaloba”, escribió Lyn May como reacción al pleito entre los cantantes, y dejando ver que su apoyo es para Residente.

Lyn May también le dedico una canción a J Balvin

Si bien, René utilizó todos sus recursos líricos para despedazar a J Balvin en su tema titulado "Music Sessions #49", anteriormente, Lyn May también le habría dedicado unas palabras al cantante colombiano.

Fue en el tema "La loba", en el que la también actriz del cine de ficheras, se lanzó contra el intérprete de "Amarillo". Este tema además de marcar el "regreso" de la vedette a la música, también desató los comentarios por los versos muy explícitos que le dedicó al reguetonero.

“J Balvin ¿Quién eres? Insultas mujeres, ¿De dónde naciste? Respeta mujeres, las mujeres son muy bonitas, merecemos respeto”, se le escucha cantar a la originaria de Acapulco, Guerrero en su colaboración junto a OG el movimiento y René Ortiz.

Aunque a diferencia de René, Lyn no fue tan "agresiva" con J Balvin, su canción y su comentario a favor de Residente le valieron la ola de críticas y comentarios en los que le señalaron que no es nadie para opinar cuando ella también ha sido irrespetuosa y grosera con sus colegas.