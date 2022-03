Amanda Miguel rompe en llanto en su primer concierto sin Diego Verdaguer (VÍDEO)

Amanda Miguel estuvo de invitada en el concierto que Gloria Trevi ofreció en el Auditorio Nacional en la ciudad de México el pasado viernes 4 de marzo, sin embargo, no fue una presentación cualquiera, pues para la argentina, fue su primer concierto sin su esposo Diego Verdaguer, quien falleció el 27 de enero de este año debido a complicaciones por covid-19.

Ambas cantantes compartieron escenario y cantaron “Las pequeñas cosas”, una de las canciones más conocidas y que se ha vuelto famosa por la interpretación de ambas estrellas.

Diego Verdaguer lo era todo para Amanda Miguel: ''No sé como vivir sin tu amor''

Asimismo, Amanda Miguel reveló el futuro de su carrera artística asegurando que no se va a retirar de los escenarios, pues además de que la música le da vida, quiere que a partir de ahora, su trayectoria sea un homenaje a Diego Verdaguer.

“Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto”