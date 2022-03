Eduin Caz donó un millón de pesos a joven enfermo pero él los rechazó (VÍDEO)

Eduin Caz es una de las personalidades más populares en este momento, pues sus éxitos con Grupo Firme le han otorgado una fama inigualable. Ahora, el hermano de Jhonny Caz, quiso hacer una buena acción para ayudar a una persona pero la sorpresa ha sido para él. Aquí los detalles.

Joven devuelve millonaria cantidad a Eduin Caz

Hace unos días, Eduin Caz compartió en sus redes sociales la historia de joven que se llama Emilio el cual estaba juntando 3 millones de pesos para realizarse una operación de manera urgente; el cantante les pidió a sus seguidores que lo ayudaran para que pudiera ponerse en contacto con él.

Sin embargo, luego de que hiciera dicha publicación, fue el mismo Emilio quien reveló que una persona lo había contactado para ofrecerle un millón de pesos y recalcó que no necesitaba que lo compartiera y mucho menos publicidad, simplemente quería ayudarlo para que pudiera curarse de su enfermedad.

Pese a que Emilio no dijo de quién se trataba, muchos usuarios aseguran que es Eduin Caz, la voz principal de Grupo Firme, puesto que son muchas las coincidencias respecto a las publicaciones.

Sin embargo, lo relevante aquí no es la donación que, de muy buena fe, hizo Eduin Caz, sino que fue Emilio quien no aceptó el dinero y con toda honestidad le dijo que ya había reunido la cantidad que necesitaba y que no quería aprovecharse de la situación.

¿Quién es Emilio Betancourt, el joven que Eduin Caz ayudó?

Emilio Betancourt fue diagnosticado con cáncer a la edad de 13 años, pero lo venció. A los 15 años incursionó en el mundo del deporte y participó en las Paralimpiadas. A los 17 participó en un ultramaratón donde venció más de 55 kilómetros. A los 18, el cáncer regresó y una de sus piernas tuvo que ser amputada.

Ahora forma parte de la segunda temporada del reality “Resistiré” junto a Brenda Zambrano , Guty Carrera, Robbie Mora, Eduardo Miranda, Alba Zepeda, Fernando Lozada, Julio Camejo, Samira Jamil, Miss Mickey, Susana Rentaría, Yann Lobito, Osiris Orozco, Diosa quetzal, Kim Shantal, y Eli Varela.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Emilio publicó un video y explicó que comenzó con los dolores durante las grabaciones de dicho programa, sin embargo, fue hasta que salió que se realizó estudios para saber qué estaba pasando. Desafortunadamente, los análisis arrojaron que ahora tenía dos tumores nuevos: uno en las costillas y otro en los pulmones.