Óscar Burgos defiende a Karla Panini; habla de las polémicas de su ex

CIUDAD DE MÉXICO.— Óscar Burgos, quien estuvo detrás de “Las Lavanderas” en un principio y fue el esposo de Karla Panini habló sobre varias polémicas en las que se ha visto envuelta la mejor conocida como “La Lavandera Güera”. Burgos decidió revelar detalles del pleito entre Karla Panini y Karla Luna; la relación de su ex con Américo y hasta el por qué se divorció de la rubia.

Óscar Burgos habla sobre la polémica entre Karla Panini y Karla Luna

En entrevista con el programa “El minuto que cambió mi destino” conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor y comediante detalló varias polémicas en las que indirectamente él estuvo envuelto al ser el esposo de Karla Panini en aquel entonces.

Óscar Burgos señaló que él fue el creador de “Las Lavanderas”, proyecto que inició pensado para hablar de lo que ocurría en Big Brother, pero debido a que fue del gusto del público, posteriormente, se convirtió en un show y en un programa que era transmitido por Telehit.

Tras el éxito alcanzado por “Las Lavanderas”, Karla Panini y Karla Luna saltaron a la fama, y aunque por un tiempo fueron las mejores amigas, terminaron siendo enemigas, esto debido a que Karla Panini se metió con el esposo de Karla Luna, Américo Garza.

Burgos defiende a Karla Panini

El actor quien interpreta a "El Perro Guarumo", defendió a su exesposa mejor conocida como “La Lavandera Güera”, al comentar que la gente ataca a Karla Panini, pero "ella no es una villana, es una lindísima persona", y señaló que lo que pasó es que él desatendió a su entonces esposa y ella encontró refugio en el esposo de Karla Luna, Américo Garza.

El comediante también explicó que la relación entre Karla Panini y Américo: "Es una historia hermosa de amor" y agregó que él se lleva "súper bien con Américo Garza", y no puede hablar mal de él y de Karla Panini porque son sus amigos y los quiere.

Óscar Burgos revela por qué se divorció de Karla Panini

En la charla con Gustavo Adolfo Infante, Óscar Burgos reveló la razón por la que se divorció de Karla Panini. Inició detallando que tras el éxito de “Las Lavanderas”, Karla Panini, quien era su esposa en ese momento, pasaba mucho tiempo de gira.

Debido a los compromisos laborales de ambos, no se veían e incluso ya no tenían relaciones sexuales. El comediante reconoció que descuidó mucho a Karla Panini y por eso se divorciaron.

Burgos destacó que prefirieron terminar de manera amistosa para mantener una relación cordial, ya que tienen un hijo juntos.

Sin embargo, sobre el escándalo en el que se acusó a Karla Panini de quitarle el marido a su mejor amiga, Óscar indicó que él lo ve como una historia de amor.

“Vamos a hacer una telenovela: Óscar Burgos y Karla Panini son una pareja... Óscar Burgos empieza a desatender cada vez más y más a Panini y ya no la pela... Entonces, este hombre (Américo) y esta mujer (Karla Panini) empiezan a coincidir y ven que tienen mucho en común... Deciden enamorarse y al final se casa, es una historia hermosa de amor, en donde yo juego el papel del hombre que no la atendió y quedó fuera”, detalló el también productor.

Burgos tuvo que ir al psiquiatra tras el romance de Karla Panini y Américo

El actor, comediante y productor comentó que debido a las críticas que recibió tras darse a conocer el romance de Karla Panini y Américo Garza afectaron su salud mental por lo que tuvo que recurrir al psiquiatra.

"Esa fue mi crisis, y por eso tuve que regresar con el psiquiatra. Mi crisis era con mi Gabriel, a mí no me importa lo que digan de mí, que si me engañaron, que si me pusieron el cuerno, a mí me vale gorro. Me interesa Gabriel", comentó Óscar.

Burgos aseguró que no sólo lo amenazaban a él también a su hijo (Gabriel); "(Me escribían) 'nada más que lo vea lo voy a matar para que veas lo que se siente que te arrebaten a una persona', imagínate el pavor, en todos lados estaba '¿Dónde está mi hijo?', preocupado porque le vayan a hacer algo o que vayan a lastimar a Karla Panini", detalló el actor.