Raphael está muy eufórico

QUITO (EFE).— Tras haber interrumpido una exitosa gira por Latinoamérica días antes del inicio de la pandemia en 2020, un eufórico Raphael regresa al continente para deleite de su público fiel y poder seguir arriesgando en el escenario.

“Soy un chico muy arriesgado, me gusta arriesgar”, dice en una entrevista desde Madrid, días antes de reemprender su “ReSinphónico Tour”, que arranca el próximo jueves 10 en Colombia para continuar por Ecuador, Chile, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y finalizar el 14 de mayo en Argentina.

Y es que, consciente de que “para poder ganar hay que arriesgar”, el artista español con más de seis décadas de trayectoria volverá a encontrarse con el cariño de sus seguidores latinos que paulatinamente regresan a los grandes conciertos de manera presencial.

“Desde que me conoció hace muchos años (el público latinoamericano) fue entregarse por completo”, asegura el Divo de Linares al agradecer que ese público le profese “una fidelidad tremenda. Y yo correspondo”.

A pesar de los tiempos convulsos que corren, tras dos años de pandemia que han dejado duros indicadores en el continente, y la incertidumbre global por la invasión rusa de Ucrania, Raphael reivindica precisamente la música para superar la desazón.

“Hay gente que se viene abajo, a esas personas yo les diría que sigan pensando en positivo, que la vida continúa y que tenemos esta prueba que vamos a superar, igual que superamos la pandemia”, receta tanto a espectadores como a los artistas.

Pero, ¿de dónde saca tanta energía? “Creo que es la ilusión que tengo por las cosas, la ilusión mueve montañas”, reflexiona el intérprete de éxitos como “Mi gran noche” y “En carne viva”.

Precisamente ha hecho de la ilusión su nuevo mantra y no se cansa de insistir en que “por mucho que hayas hecho, porque he hecho de todo en 60 años, la ilusión está ahí como el primer día”.

Además de su gira inaugurada en su país en 2019, el cantante no se ha quedado de brazos cruzados durante la pandemia, sino que lanzó “Raphael 6.0”, un disco con 13 canciones versionadas, continuó dando conciertos en España y recientemente incluso presentó su documental “Raphaelismo”.

En su esperado regreso a América Latina, dice que “le he dado una vuelta al ReSinphónico porque estoy en plena ebullición, nunca me repito”. Asegura que quienes vayan a sus conciertos no pueden salir diciendo que siempre canta lo mismo.