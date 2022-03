Danna Paola, de luto: sufre la pérdida de una importante mujer

Danna Paola compartió en redes sociales el difícil momento que vive por el sensible fallecimiento de su abuela "Chelo", quien llevaba varios días hospitalizada por Covid-19.

"Una gran mujer, se despide de este mundo un 8 de marzo…mi abuelita chelo, una mujer que luchó por su familia, por el amor, por su libertad y sus derechos, te despido con el corazón hecho pedazos pero con mucho orgullo de ser tu nieta. TE AMO PARA SIEMPRE", escribió en Twitter la cantante.

Una gran mujer, se despide de este mundo un 8 de marzo…mi abuelita chelo, una mujer que luchó por su familia, por el amor, por su libertad y sus derechos, te despido con el corazón hecho pedazos pero con mucho orgullo de ser tu nieta.



TE AMO PARA SIEMPRE uD83EuDD0DuD83EuDD8B pic.twitter.com/JjDK7rxauo — Danna Paola (@dannapaola) March 9, 2022

La cantante acompañó el escrito con imágenes de su abuela en su juventud y otra con ambas abrazadas. Sus fanáticos no tardaron en dedicarle varios mensajes de apoyo por el difícil momento que está pasando.

¿Qué le pasó a la abuelita de Danna Paola?

El viernes 4 de marzo pasado, Danna Paola compartió en sus redes sociales que su abuela había sido hospitalizada por Covid y solicitó a sus seguidores oraciones para su pronta recuperación. Más tarde agradeció a sus seguidores por la muestra de apoyo.

Gracias x todos sus deseos y oraciones para mi abuelita ??De verdad gracias… los amo mucho!uD83DuDE4FuD83CuDFFC — Danna Paola (@dannapaola) March 6, 2022

Finalmente, la abuelita de la cantante perdió la batalla este martes 8 de marzo.

El fallecimiento se da en medio del lanzamiento de la colaboración de Danna Paola con Moderato en el cover "Solo quédate en silencio", que fuera uno de los éxitos de RBD.

Danna Paola no se calla

Más temprano, Danna Paola se había sumado a las voces por el 8M (8 de marzo) por el Día Internacional de la Mujer.

"Me dijeron que me calle y no me he callado", escribió temprano para recordar su himno feminista con el tema "Calla tú", por el cual rápidamente se hizo tendencia y que sus fanáticas replicaron a través de redes sociales.

Me dijeron que me calle y no me he callado. — Danna Paola (@dannapaola) March 8, 2022

Actualmente, "Calla Tú" -lanzado en 2021- acumula más de 5.1 millones de reproducciones.