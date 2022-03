La comida anual del Óscar reúne a grandes estrellas

LOS ÁNGELES (AP).— Quizá la carrera rumbo al Óscar podría estar poniéndose reñida, pero en el almuerzo de postulados de ayer lunes en Los Ángeles, California, no se sintió así.

Los asistentes llenaron un salón en el hotel Fairmont Century City para la comida anual donde los candidatos pasaron un rato juntos y celebraron. Fue un momento de reunión largamente esperado para muchos luego de un año separados por la pandemia del Covid-19.

Will Smith y Denzel Washington, postulados a Mejor Actor, sonrieron y se dieron la mano. La estrella de “CODA” Emilia Jones cantó con su compañero de reparto Daniel Durant, quien encarna a su hermano en la película.

Kristen Stewart, vestida de Chanel, llegó con su prometida Dylan Meyer. El ejecutivo de Netflix Ted Sarandos le dio la mano a Questlove, cuyo documental “Summer of Soul” está postulado. Benedict Cumberbatch también se dio una vuelta para saludar a los asistentes acompañado de su esposa Sophie Hunter.

Los agasajados se mezclaron haciendo caso omiso a los pedidos para que permanecieran sentados.

“Simplemente estar de vuelta juntos sin un traje para manejar sustancias peligrosas es motivo de celebración”, dijo Will Packer, quien producirá la ceremonia este año. “Este es un año como ningún otro”.

Durante la comida la mayoría optó por ignorar la ensalada de quinoa. Bradley Cooper se aseguró de saludar a Questlove. Steven Spielberg estaba muy entrado en plática con Paul Thomas Anderson. Ambos compiten a Mejor Director.

El evento fue el primero para muchos incluyendo a Andrew Garfield, postulado a Mejor Actor por “tick, tick…Boom”. Garfield dijo que era un “momento especial” estar entre colegas como la favorita a Mejor Actriz de Reparto Ariana DeBose de “West Side Story (Amor sin barreras)”.

Kim Morgan, guionista de “Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas)” del mexicano Guillermo del Toro, estaba un poco apabullada por la experiencia ya que también era su primera vez. “Soy una escritora”, dijo emocionada.

Osnat Shurer, productora postulada por la película animada “Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón)” dijo que era una alegría poder estar en el almuerzo. Le emocionaba poder decirle a Jessica Chastain que le encantó su actuación en “The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye)”. Pero lo que no esperaba es que Jessica también fuera fan y espectadora frecuente de “Raya”, gracias a sus hijos.

Cerca del final, Denzel Washington le dio abrazos a Andrew Garfield y a Kenneth Branagh, mientras que el aspirante a Mejor Actor de Reparto Troy Kotsur se acercó para abrazar a Bradley Cooper.

No faltó como tema de mesa la modificación de la Academia de excluir de la transmisión televisiva ocho categorías.