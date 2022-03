Caso Sasha Sokol: Benny y Erik brindan su apoyo tras declaraciones sobre Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Luego de que a través de redes sociales Sasha Sokol revelara que hace 33 años se relacionó sentimentalmente con Luis De Llano y calificó esa unión como un abuso por parte del productor, algunos de sus excompañeros se han pronunciado para apoyarla.

Hasta la tarde de este miércoles los únicos que se han pronunciado son sus amigos Benny Ibarra y Erik Rubín, con quien Sokol tenía el trío Sasha, Benny y Erik.

Benny Ibarra, el sobrino de Luis De Llano, quien ocupó sus redes sociales para mostrar su solidaridad con Sasha a través de un mensaje breve en el que se lee "Te abrazo amiga querida @SashaSokol siempre".

Te abrazo amiga querida @SashaSokol siempre uD83DuDE4CuD83CuDFFC https://t.co/dNI0Njvw5K — Benny Ibarra De Llano (@bennyibarra) March 9, 2022

Este comentario lo hizo en respuesta al mensaje de Sokol en donde ella dice que "No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No".

Por su parte, el esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, en su arribo a Monterrey, Nuevo León, fue abordado por Tv Azteca, a quienes detalló que "Sasha es mi hermana, yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo y sí, ahí estoy para ella".

Rubín dijo que él ya sabía del aparente abuso del que fue víctima Sokol y que se enteró hace algunos años.

"En esa época yo era muy chico, yo estaba en mi mundo y me enteré a través de los años y me tomó de sorpresa, ella no me comentó nada, no recuerdo cómo me enteré de esto, pero no me gustaría meterme más de esto", dijo Rubín.

Hasta la tarde de este miércoles, ni Alix, Mariana y Diego, parte de la alineación original de Timbiriche han dado a conocer su opinión.

