Caso Sasha Sokol: Reviven canción de Molotov para Luis de Llano ''El carnal de las estrellas''

El caso de Luis de Llano y las polémicas declaraciones que hizo sobre la relación que tuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años de edad y el 39, sigue siendo tendencia en redes sociales. Sin embargo, usuarios han reportado que la canción de Molotov "El Carnal de las estrellas" está dedicada al productor y fue una "denuncia" que se hizo desde hace muchos años. Aquí los detalles.

Molotov: ¿Luis de Llano es "El Carnal de las Estrellas"?

En 1998 la banda mexicana Molotov lanzó el tema “El Carnal de las Estrellas”, una canción que hace referencia a Televisa y algunos rumores sobre el productor Luis de Llano.

Sobre esta canción en específico, el locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio, le preguntó abiertamente en una entrevista si era él la persona a la que hacía referencia la canción, a lo que el productor reveló que tenía un "ejercicio" para cada vez que una "chava guapa" iba pedirle trabajo.

Luis de Llano explicaba que les pedía darse una vuelta, sentarse y ellas empezaban a "ponerse nerviosas". No obstante, en esa narración, el productor aclaraba que si las postulantes aceptaban ciertas condiciones, él les daba una peculiar respuesta.

"Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa pero tengo una condición, '¿una condición?', me decían. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas (...) pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”.

Tanto la canción de Molotov como esta entrevista han sido recordadas por usuarios de redes sociales, luego de que la cantante Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, acusara en pleno Día Internacional de la Mujer que el productor se aprovechó de ella cuando tenía apenas 14 años.

Letra de la canción de Molotov a Luis de Llano: El Carnal de las Estrellas

Aquí te dejamos la letra completa de "El Carnal de las estrellas", canción de Molotov que está dedicada a Luis de Llano luego de la denuncia que hizo Sasha Sokol.

Si no eres bonita, más bien eres fea

Quieres volverte una super estrella

No tienes talento ni una vocación

Y quieres salir en la televisión

Que algún productor te lleve a la fama

Pero antes tendrás que acostarte en su cama

No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa

Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu culito

Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu culito

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas

Se tira a las fresas, también a las nacas

Las baña, las viste, las pinta de güeras

Pollito con papas te va la manguera

No te me espantes si conoces a un tipo, que te saluda de beso, pipper

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Si topas a un tipo de nombre De llano

Que quiere bayonarte y echarte la mano

Que no quiera echartela atrás

No te dejes porque aún hay más

Que no quiera echartela atrás

No te dejes man, porque aún hay más.

Le importa un comino que sean caballeros

Le da a cualquier cosa que tenga agujeros

Mejor ya no digo, me muero del asco

Como cuando miro al señor Velasco

De sólo pensarlo mi cuero se enchina, me pone la piel como de una gallina

No quieres saberlo ni te lo imaginas lo que esta persona hace con tu vagina

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Si en Siempre en Domingo, les gusta tu pelo

Y viene el carnal a ofrecerte dinero

No te lo tomes tan a la ligera

Porque le gusta tu pedorrera.

Le pone a Thalia, y a Paulina Rubio

Le pone a Magneto y a los de Mercurio

Te ofrece la fama como a Luis Miguel, pero antes tendrás que acostarte con él.

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este carnal te opera la jeta, te pone las nalgas, te pone las tetas

Pero se enoja si no se las prestas, porque te corre, te coge y te veta

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas

Reacciones de los usuarios por la canción de Molotov a Luis de Llano

Estas son las reacciones de varios internautas al recordar la entrevista de Luis de Llano y la canción de Molotov "El Carnal de las estrellas".

Con razón hace como 20 años o más Molotov le dedicó una estrofa de la canción "El Carnal de las Estrellas" a Luis de Llano y pues más que una estrofa toda la canción pic.twitter.com/06TczokNhl — Danydrugs (@DanydrugSS) March 9, 2022

Los de Molotov cantando "El Carnal de Las Estrellas" después de ver d

La entrevista a Luis de Llano... pic.twitter.com/WzIJYRNLG7 — El lnge (@IngeLorddelTwit) March 9, 2022

Tras la denuncia de Sasha Sokol..



Recordemos que en 1998, Molotov (@MolotovBanda) le dedicó una estrofa de "El Carnal de las Estrellas" a Luis de Llano. pic.twitter.com/J1EO8mqNb6 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) March 9, 2022

"el carnal de las estrellas", tal cual lo describió Molotov hace muchos, muchos años. https://t.co/QmqFpw1Y49 — MARTIN SANCHEZ S (@27_marsan) March 10, 2022

Televisa forjó su imperio no sólo por ensalzar y manipular a los candidatos de su preferencia, sino también por ser cómplices de tipos tan pervertidos como Sergio Andrade y Luis de Llano.



Ambos intocables.

Y no olvidemos a Gloria Trevi.



Ya saben, el "canal de las estrellas"?? — Reina Fifí?? (@ReinaFifi) March 9, 2022

#FlashBack



Cuando Olallo Rubio le pregunta a López Gavito: (#GimmeThePower)



— ¿Quién es el Carnal de las Estrellas? (Rola del Grupo Molotov)



Esté, sin pelos en la lengua le responde:



— Luis de Llano.



¡PUM! pic.twitter.com/8UNZ32hlR9 — AlexGomora (@AlexGomora) March 9, 2022

Hoy se confirma lo que ya se sabía, Luis de Llano sí es el carnal de las estrellas del que hablaba Molotov — Tania (@tania__rd) March 9, 2022