Inés Gómez Mont recibe millonaria pensión de Javier Díaz; Tita Bravo lo revela

Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont volvió a crear polémica luego de que revelara cuánto es que su hijo, Javier Díaz, exparejade la presentadora, le da una millonaria pensión por los cuatro hijos que tuvieron juntos. Y es que, pese a que Inés y Victor Manuel Álvarez Puga, su esposo actual, siguen prófugos, la señora sigue asegurando que ya se encuentran en ciudad de México y revela que ya hasta se dejan ver juntos pero sin sus hijos.

Inés Gómez Mont está dispuesta a colaborar con las autoridades; su ex le manda fuerte mensaje

La exsuegra de la conductora, Tita Bravo, concedió una entrevista para TVyNovelas y en ella, aseguró que Inés Gómez Mont sí ha recibido manutención para los hijos que tuvo con Javier Díaz.

De acuerdo a sus declaraciones, la exconductora de TV Azteca recibe una pensión alimenticia de 400 mil pesos mensuales, lo que vendrían siendo casi 20 mil dólares, o sea 4,776 dólares por cada uno de los hijos

"Desde hace nueve años él no ha dejado de dar su manutención. Mi hijo cumple con la ley, y no sé a dónde se va el dinero si les congelan sus cuentas", refirió Tita Bravo en cuanto a la situación financiera que encara su exnuera.

Inés Gómez Mont y Javier Díaz tuvieron cuatro hijos, una niña y los trillizos, a los que el empresario no ve desde hace más de cinco años.

De acuerdo con el testimonio de Tita Bravo, Javier Díaz está desesperado por sumar años sin poder ver a los hijos que tuvo con Inés Gómez Mont, situación que se ha agravado luego de que se desconoce el paradero de la comunicadora.

"No duerme, porque ya son años de no ver a sus hijos... si iba por ellos a la escuela no lo dejaban pasar; nunca se los dejó ver, Inés era muy conflictiva".