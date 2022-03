Luis de Llano revela haber sido muy "enamoradizo"

CIUDAD DE MÉXICO.— Luis de Llano he desatado el escándalo luego de haber hecho varias polémicas revelaciones en una reciente entrevista. Y aunque el interés hacía el exproductor de Televisa y creador de Timbiriche surgió tras confesar que se enamoró Sasha Sokol cuando él tenía 39 años y ella 17, el también escritor dio otras declaraciones que le han valido la crítica.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Luis de Llano además de confesar que estuvo muy enamorado de Sasha Sokol, pese a que ella era menor de edad, admitió haber sido un “golfo”.

En la charla, el creador de Timbiriche detalló que siendo un adolescente (a los 13 años) tuvo su primer encuentro sexual con una mujer que le cobró cincuenta pesos, pues anteriormente intentó con una conocida, pero no lo logró.

View this post on Instagram

Luis de Llano también se describió a sí mismo como “golfo”, y para dejar más clara esta idea mencionó que había un pasillo con fotografías de varias famosas, la mayoría ya había tenido relaciones con él. Luis destacó que las mujeres lo "ligaban", pero él sabía que no era por su físico sino por inetrés.

“Tuve mucho éxito con muchas mujeres, pero decía ‘la güera’ muy chistosa, a mi siempre me ligaban, yo no me las ligaba a ellas; y ella me decía: '¿Y tú crees que era por tu linda cara estúpido?'”, explicó De Llano a Yordi Rosado