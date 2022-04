Bruno Mars y BTS juntos: qué pasó en el encuentro en Las Vegas

Bruno Mars enloqueció a las seguidoras de BTS al compartir una imagen del "backstage" (detrás del escenario) con tres de sus integrantes. En la imagen, que circuló como pólvora en redes sociales, aparece también Anderson .Paak.

El espectáculo Silk Sonic en Las Vegas fue la ocasión perfecta para reunir a los músicos. De acuerdo con información replicada por Soompi en Español, Jimin, Suga y RM de BTS decidieron asistir al concierto de Bruno Mars “An Evening with Silk Sonic” la noche del jueves.

“Gracias [BTS] por venir al concierto de anoche en Las Vegas. ¡Espero que se hayan divertido! Sinceramente, Silk Sonic”, escribió Bruno Mars en el mensaje que acompaña a la foto con los componentes de BTS.



Mientras tanto, Anderson .Paak expresó su entusiasmo de una manera diferente, siendo que es un artista mitad coreano:

“¡¡¡DIOS MIOOOO!!!”, publicó por su parte en Instagram.

BTS tiene una cita en la 64ª entrega anual de los premios Grammy, el 3 de abril próximo, tras lo cual ofrecerá cuatro conciertos “Permission to Dance On Stage” en Las Vegas el 8 de abril. Debido a la situación de Covid-19, al menos dos de sus componentes no podrán presentarse sobre el escenario de los Grammy el domingo.

¿BTS alista colaboración?

Aunque no es la primera vez que BTS disfruta de un concierto durante su estancia en Estados Unidos, ya que en diciembre pasado asistieron al concierto de Harry Styles en Los Ángeles, también es cierto que muchas ARMY, como se les conoce a sus seguidoras, esperan colaboraciones de los intérpretes con artistas de talla internacional.

Por esto último, no sorprende que llovieran peticiones de una colaboración entre Bruno Mars y BTS, toda vez que sus integrantes ya habían rendido homenaje al originario de Hawai.