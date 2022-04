Carlos Rivera confiesa qué proyecto de TV Azteca fue ''lo peor de su vida'' (VÍDEO)

Carlos Rivera participó en "La Academia", reality de TV Azteca, y poco a poco fue alcanzando el éxito hasta lograr ser uno de los artistas más reconocidos en la actualidad. El cantante ha hecho de todo un poco, desde series, teatro, novelas, programas de televisión y más, y hace unos días reveló que una producción de la televisora del Ajusco fue lo peor que le pasó. ¿De qué proyecto habla? Aquí te decimos.

Fue en una entrevista para Venga La Alegría, que Carlos Rivera, quien también es novio de Cynthia Rodríguez, confesó que el reality "Desafío de estrellas" fue lo peor que había pasado en su vida, e incluso recomendó que no volvieran a hacer uno, y, en el peor de los casos, que nadie entrara.

"Yo donde la pasé mal fue en Desafío de Estrellas, ese sí la verdad es lo peor que me ha pasado en la vida. No vuelvan a hacer uno y que nadie entre ahí por favor", expresó Rivera.

Tras esto señaló que durante su participación en dicho reality de canto, lamentablemente perdió la confianza en sí mismo dado los manejos de esto, recalcando que su experiencia anterior en La Academia había sido todo "lo contrario", por lo que no esperaba que fuera algo tan terrible.

"Justo el teatro es lo que a mí me salva, porque en cuanto termina El Desafío, yo entro al teatro con un papel y es el proyecto que me devuelve la confianza en mí mismo, que yo la perdí con ese programa"

Asimismo, durante su despedida de la obra "José el Soñador" Carlos Rivera fue cuestionado sobre la posibilidad de ser juez de La Academia, concurso de canto que él ganó años atrás y del cual están por celebrarse 20 años desde su estreno.

El cantante de "Perdiendo la cabeza" reveló que ya le tocó estar del otro lado siendo participante y que la posición de ser crítico no lo haría sentir tan cómodo.

"El ser juez es parte de ser un crítico, esa parte que yo viví del otro lado, no me sentiría tan a gusto, pues cada vez que yo me recuerdo esos 4 meses que estuve ahí, pues se me llena el corazón porque es algo que me cambia."