Florinda Meza reacciona al ''Chavo del Ocho'' de Eugenio Derbez; esto dijo (VÍDEO)

Hace unos días, Eugenio Derbez fue tendencia por recrear al "Chavo del 8" a través de una técnica que se llama "deepfake" y ahora, Florinda Meza, quien fuera pareja del famoso actor Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", expresó su opinión al respecto y reveló si le molestó o no el proyecto del recién ganador del Óscar por "Coda".

La actriz que interpretara a "Doña Florinda" aseguró estar muy contenta con el trabajo que hizo Eugenio Derbez, que cabe mencionar fue parte de una campaña llamada "Latino como tú", que busca enaltecer los logros de la comunidad latina en la industria del entretenimiento.

Eugenio Derbez regresará a "El Chavo el 8" ¿Logró lo que muchos no pudieron?

"Me encantó, está muy bien hecho. Es la promoción para una plataforma", dijo Florinda Meza

Asimismo, la esposa de Chespirito reveló que desconoce todo lo que se esté haciendo al respecto de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, pero que ella publicará sus memorias en las cuales hablará de la relación sentimental y laboral que mantuvo con el reconocido comediante.

"Yo voy a hacer mi biografía y en ésta tendría que estar Roberto. Viví más tiempo con él que sin él, y en la biografía de Roberto tendría que estar yo porque de sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 conmigo, o sea, no hay manera de separar al uno del otro", añadió

Florinda Meza aseguró que nadie tiene los derechos de la imagen de Chespirito, pues ni el nombre ni la personalidad de Roberto están en testamento, además aclaró que a ella no está considerando "pelear" por dichos derechos.

"A mí no me gusta pelear. Es más cuando hay una discusión, me urge perder, con tal de dejar de estar en la discusión aún cuando yo tenga la razón, ¿por qué creen que tuve un matrimonio de 40 años?"