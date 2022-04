Luis de Llano: La acusación de Frida Sofía a Guzmán le pareció ''una telenovela''

CIUDAD DE MÉXICO.— Las declaraciones de Luis de Llano han cobrado relevancia desde que varias personas se dieron cuenta de lo terrible que fue la confesión hecha a Yordi Rosado en una entrevista, en la cual afirmó haber estado "profundamente enamorado" de Sasha Sokol, y haber sostenido una relación con ella a pesar de ser una menor de edad (14 años). Tras desatarse la polémica en su contra, internautas han revivido la vez que el productor opinó de la denuncia de abuso Frida Sofía y emitió contra su abuelo, Enrique Guzmán.

Luis de Llano habló sobre la acusación de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso

Fue en abril de 2021, cuando la dinastía Pinal se vio afectada luego de que Frida Sofia, la hija de Alejandra Guzmán, ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para platicar sobre su dolorosa infancia y sus problemas con su familia en los últimos años.

Sin embargo, aquella "exclusiva" de Imagen Televisión también se convirtió en la vía para que la también hija de Pablo Moctezuma hiciera una fuerte confesión. Frida Sofía denunció públicamente el supuesto abuso sexual del que fue víctima cuando era pequeña a manos de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

Frida Sofía aseguró a Gustavo Adolfo Infante que su abuelo es “un hombre muy asqueroso, muy abusivo” que “siempre” le daba miedo.

“Es un delito lo que me hizo. Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, ni conciencia, y se vuelve algo normal”, reveló la también cantante en el programa "El minuto que cambió mi destino".

Las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán de inmediato desataron el escándalo. Desde aquel momento la familia Pinal - Guzmán comenzó una guerra contra Frida Sofía que hasta la fecha continúa en vilo.

Pero uno de los famosos que decidió pronunciarse sobre la polémica que desató la nieta de Silvia Pinal fue nada más y nada menos que Luis de Llano, quien además de minimizar las palabras de la joven influencer, insinuó que lo que dijo fue un "inventó".

En entrevista con el programa de YouTube, “La Tetera”, De Llano opinó que la denuncia de Frida Sofía le parecía "una telenovela.

“Yo no tengo el gusto de conocer a Frida Sofía, nunca la he conocido, es un escándalo de esos que no vamos a encontrar por muchos años porque de dónde proviene una acusación de ese tamaño, eso para mí me parece un libreto, una telenovela, una película”, comentó el creador de Timbiriche, quien ahora es acusado de lo mismo (abuso) por parte de Sasha Sokol.

El vídeo con sus declaraciones ha sido revivido por internautas, quienes desean dejar al descubierto la postura de Luis de Llano ante un caso de abuso a un menor.