Alfredo Adame se pelea por corte de cabello; su exesposa revela que es psicótico (VÍDEO)

Alfredo Adame no deja de dar de qué hablar, y es que luego de que a principios de semana, tuviera una pelea con el abogado de Carlos Trejo en plena rueda de prensa y de que expusieran el fraude que quería hacer, ahora se ha viralizado un vídeo del conductor peleándose en una peluquería.

Por otro lado, su exesposa, Mary Paz Banquells. reveló que Alfredo Adame está enfermo, pues según ella es psicótico. La hermana de Rocío Banquells, también reveló que su matrimonio estuvo lleno de violencia. Esto sabemos.

Alfredo Adame tiene nueva pelea por corte de cabello

Un vídeo que se hizo viral en Twitter revela la nueva pelea de Alfredo Adame, con un joven que lo insulta y se burla de él por su corte de cabello.

En dicho material podemos observar como es que el exconductor de "Hoy" está dentro de una estética sentado frente a un espejo mientras un estilista cortaba su cabello.

Desde la entrada, la persona en cuestión se dirigió al peluquero para preguntarle por el costo de un corte similar al de Alfredo Adame. Como era de esperarse, la pregunta incómodo al actor, quien ante el insulto respondió como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

“¡Ah, no ma! ¿A cuánto el corte carnal? Así de corte cule*o como ese que estás haciendo”, dijo la persona que grabó el video. “En 200” respondió el estilista, quien no pudo evitar reírse.

”¿Qué? vete de aquí, cabr*n”, declaró el actor mientras buscaba algo para poder lanzar. “¡Ah, no, pues está bien culer* cabr*n!”, concluyó quien grabó el audiovisual y se retiró antes de que Alfredo Adame se levantara de la silla.

JAJAJAJA ya no hay respeto, nadie le teme a las patadas de bicicleta pic.twitter.com/LhprXmKyGp — Viejo Paulino (@theoldpaulino) April 9, 2022

Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, revela que es psicótico

Fue a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa "El Minuto Que Cambió Mi Destino" que su expareja se sinceró sobre las situaciones que ha vivido como pareja del polémico actor.

“Yo creo que es psicótico, porque además él crea historias y si se las cree, aunque no sean reales o aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema”,

La madre de Diego Adame Banquells, Sebastián Adame Banquells y Alejandro Adame Banquells aseguró que durante los 25 años que estuvieron casados y cuando todo empezó a detonarse más ella intentó buscar ayuda para él y que fuera al psiquiatra, pues sabía que estaba mal e incluso, intentó lastimar a sus hijos en varias ocasiones.

"Un día estábamos en una actividad y mi hijo Diego venía molestando a mi hijo Sebastián y él se desesperó y comenzó a corretear a mi hijo y como no lo alcanzó le aventó algo a la cabeza con mucha fuerza... ahí fue cuando le dije ‘o vas al doctor o qué, porque esta situación ya no puede ser y vas a lastimar a mis hijos’”, agregó Mary Paz.

Mary Paz Banquells revela que sufrió violencia con Alfredo Adame

Mary Paz también comentó que aunque no todo fue malo, pesan más los malos momentos que los buenos y aseguró que todo empeoró cuando Alfredo Adame intentó alejarla de su familia y comenzó a criticar a su madre, sus hermanas y todos los integrantes, incluso les negaba la entrada a su casa y tanto a ella como a sus hijos, los encerraba para que no los vieran ni tuvieran contacto alguno.

“Alfredo Adame empezó a querer alejarme de mi familia y el decía ‘En mi casa no entran’ pero a el le empezó a molestar que yo y mis hijos fuéramos a ver a mi familia y de ahí surgieron enojos y amenazas, el me cerraba la llave y me dejaba sin dinero, yo dependía económicamente de él, y después llegó el divorcio, fueron 12 años de violencia, donde traté por todos los medios de excusarlo en una forma, yo confiaba plenamente en él”