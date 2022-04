Andrés García está hospitalizado; ¿cuál es su estado de salud?

Andrés García tuvo que ser hospitalizado de emergencia el pasado sábado 9 de abril, así lo dio a conocer el mismo actor en sus redes sociales luego de que agradeciera a todo el equipo médico que lo atendió en el hospital. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué le pasó a Andrés García y cuál es su estado de salud?

Aunque se sabe que Andrés García ya se encuentra estable, no se revelaron los motivos por los cuales fue ingresado al hospital, sin embargo, el actor de "El privilegio de amar" tiene un padecimiento que afecta sus niveles de hemogoblina, una proteína de la sangre que colabora en el transporte de oxígeno al cuerpo.

“2 unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 100! Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. por su ayuda y atenciones." se lee en la imagen

En la foto se puede apreciar que el histrión de las telenovelas está acostado, cubierto con una cobija y se le nota visiblemente cansado, sin embargo, a su lado aparece su esposa, Margarita Portillo, la actriz con la que está casado desde hace 22 años.

Cabe mencionar que en enero de este año, Andrés García ya había recibido una transfusión de sangre y su esposa explicó cómo lo afecta este padecimiento:

“Tiene una condición en la que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”, detalló para el programa Hoy.

Asimismo, a principios de año el mismo actor explicó en un vídeo que subió en Facebook cuál era su estado de salud y por qué es que necesitaba una transfusión de sangre.

Queridos amigos, resolviendo sus preguntas sobre mi salud, ya que se enteraron que necesitaba una transfusiu00f3n de sangre. Aquu00ed les dejo la historia completa. Posted by Andru00e9s Garcu00eda on Sunday, January 30, 2022

Andrés García estuvo enfermo de leucemia

El pasado mes de febrero el actor de "El cuerpo del deseo" contó cómo fue que comenzó a sufrir leucemia hace varios años y comentó que los causantes habrían sido unos medicamentos que consumía “para tratarse el mal humor” y controlar su fuerte temperamento.

Andrés García aseguró que no sabía que las pastillas que tomó por dos años eran de prescripción médica para ayudar a los pacientes psiquiátricos, de forma que la automedicación le habría afectado a su salud desembocando en la leucemia.

“A mí me dio leucemia hace muchísimos años, estaba yo haciendo una novela en Televisa, y una amiga me dijo ‘oye andas de muy mal humor’, porque eran muy pendej*s todos los actores, tenía que estarles enseñando y etcétera. Y entonces me dijo ‘pero mira, yo tengo una pastillita aquí que te va a quitar el mal humor, a mí me la dan porque yo andaba mal también de los nervios’”, mencionó para el programa Ventaneando.