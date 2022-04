Revocación de mandato: Famosos dividen opiniones respecto a la votación

Son pocos los famosos que han hablado en sus redes sociales sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo este domingo 10 de abril en la Ciudad de México. En este ejercicio participativo, los ciudadanos pudieron elegir entre manifestar su apoyo al mandatario actual del país, Andrés Manuel López Obrador, para que termine su sexenio o, determinar la conclusión anticipada de su destitución por pérdida de confianza.

Aunque en días pasados algunas personalidades como Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Ivanna de María y Rubén Albarrán se manifestaron en contra de la construcción del Tren Maya, orquestado por AMLO; en esta ocasión ninguno se ha pronunciado al respecto de la votación.

Hay quienes han demostrado su desacuerdo con el gobierno actual como Chumel Torres, que con respecto a la actividad política de hoy destacó la falta de participación ciudadana, con la frase: "Fue más gente a ver a Coldplay que a la mensada esa de la Revocación".

Fue más gente a ver a Coldplay que a la mensada esa de la Revocación. — Chumel Torres (@ChumelTorres) April 10, 2022

Mientras que Odyn Duperyron publicó la noche anterior que no estaba interesado en ser parte de la votación. "Ya me urge no ir a votar mañana", escribió el conferencista.

Ya me urge no ir a votar mañana!! — Odin Dupeyron (@Odin_Dupeyron) April 9, 2022

Algunos otros como Regina Orozco y Damián Alcazar apoyaron abiertamente al actual gobierno, autodenominado 'Cuarta transformación'. "¿Sí saben que tenemos un presidente que está intentando acabar con la corrupción en México?", preguntó Alcázar en un video en el que exhorta a votar en favor de AMLO con el hashtag #TodosALaCalle.

Por su parte, Regina se tomó una fotografía después de votar en una casilla especial desde Puerto Vallarta, donde actualmente está trabajando. "No hay pretexto para no participar en la revocación de mandato", dijo la soprano.

Otra que compartió su participación fue Eugenia León quien se limitó a escribir "¡Listo, hemos cumplido!", en una imagen en la que se le ve junto a su hijo Eugenio, de 24 años. De la misma manera el actor de la serie "Monarca", Mario Loría presumió su voto, pero se mostró imparcial. "No importa si simpatizas o no con el presidente, este ejercicio es más importante que cualquier filiación política", escribió Loría en Instagram.

