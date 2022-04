Son acusadas de plagio por “Piketona”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Después de que Lele Pons y Kimberly Loaiza estrenaran su canción “Piketona”, una nueva controversia surgió alrededor del éxito que hasta ayer acumulaba más de 6 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Y es que la cantante española conocida como Alade Siempre, de 24 años, denunció a través de sus redes sociales que las dos intérpretes le “robaron” su idea, pues ella ya llevaba un tiempo trabajando en un proyecto con el mismo nombre.

“De que esto es plagio, esto es plagio, el coro suyo de ‘piketona, piketona’, la idea principal de esa canción es mi canción ‘Piquetona’, ¿entiendes? No hay mucho qué explicar. Lo injusto es que porque ellas tengan millones de seguidores esto se quede así, ¿qué pasa con los derechos de autor de los artistas que están empezando como en mi caso? Me parece surrealista lo que me está pasando”, comenzó a decir Alade Siempre.

En este sentido, la joven anticipó que posiblemente varios internautas dirían que la única similitud era el nombre de las canciones, por lo que resaltó que “sin la raíz de su canción, no habría nacido el nuevo éxito de Lele Pons y Kimberly.

“Llevo meses publicando en mi Instagram, en esta cuenta este proyecto. Meses diciéndole a la gente, va a salir mi canción ‘Piquetona’. Estoy haciendo un álbum, incluso hice un juego con mis seguidores para que adivinaran el nombre de la canción para que ahora de la nada la industria se venga a robarlo”, indicó.

“A mí no me hace falta colgarme del éxito de Lele ni de Kim ni de nadie. Simplemente reclamo lo que me ha pasado, es un plagio que han hecho a mi canción y al proyecto que llevo trabajando meses y meses. Le duela a quien le duela, me comenten con el odio que me comenten, me da absolutamente igual”, puntualizó la joven española Alade Siempre.