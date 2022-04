Andrea Legarreta tacha de ''abusivo'' a Gussy Lau, tras fotos con Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta es otra famosa que emitió su postura sobre las fotos filtradas de la cantante Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau. Debido a la polémica que se ha generado, la conductora del matutino de Televisa le mandó un consejo a la hija de Pepe Aguilar, luego de destacar que "nunca falta el novio abusivo", y que "se puso de moda" que las parejas se fotografíen mientras "se chupan la lengua".

Andrea Legarreta crítica al novio de Ángela Aguilar tras las fotos filtradas

El escándalo de Ángela Aguilar luego de la filtración de unas fotografías en las que se confirmó su relación sentimental con el compositor de 33 años Gussy Lau, fue retomado en el programa "Hoy", es así como la esposa de Erik Rubín le mandó un contundente mensaje a la intérprete de "En realidad".

Durante una emisión del matutino, los conductores compartieron su postura ante la publicación de las fotos "íntimas" de la cantante y su nuevo novio.

Galilea Montijo, fue quien inició comentando que seguramente Ángela se sentía "defraudada de Gussy Lau, su noviecillo", sin embargo, destacó que los dos tenían que estar de acuerdo antes de que él compartiera las fotos que denotaron las críticas y ataques en contra de la integrante de la dinastía Aguilar.

"Pobre Ángela porque sí, efectivamente se ha de sentir defraudada sobre todo, yo creo, de Gussy Lau porque en ese momento lo consideraba su noviecillo, a lo mejor se estaban conociendo o saliendo, y efectivamente si tú no estás de acuerdo en algo... por eso son dos, los dos tienes que estar de acuerdo en algo, para qué lo comparte él", mencionó Galilea Montijo.

Tras la opinión de Galilea, Andrea Legarreta señaló que nadie piensa mal de la cantante de 18 años, pues según la también actriz "ha visto a muchos novios que suben fotos iguales" a las que se difundieron en redes sociales sobre Ángela y el cantanutor.

"No tiene nada de malo ni nadie piensa nada malo de ti (Ángela) tampoco"... También es una imagen, que si son novios... he visto muchos novios que suben fotos igual así como que se puso de moda que se chupan la lengua, pero evidentemente si a ella no le gusta y si no está de acuerdo..." detalló la conductora de "Hoy".

Y debido a la polémica que atraviesa Ángela Aguilar, Andrea Legarreta le aconsejo a ella y a la audiencia que "no se dejen tomar ciertas fotos: "ojo a todas las chicas y chicos, no se dejen tomar también ciertas fotos porque nunca falta el novio abusivo o alguien que quiere pasarse de lanza, y a lo mejor en quien tú confías después te defrauda", puntualizó la también actriz.

Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar asegura que lo traicionaron

Luego de que se filtrarán unas imágenes en las que se ve a Ángela Aguilar besarse apasionadamente con un joven, quien se rumoreaba se trataba de Gussy Lau, él mismo decidió ponerle fin a los chismes al confirmar que sí era él, quien aparecía en las fotos.

Asimismo, en una videollamada con una creadora de contenido aseguró ser el novio de la cantante, con quien estaba saliendo desde febrero.

“Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo un par de semanas, desde febrero...”, comentó el novio de Ángela.

En la plática, el cantautor, quien es 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar, explicó cómo fue que se viralizaron las imágenes que han afectado la imagen de Ángela.

De acuerdo con lo explicado por el compositor señaló que él compartió las fotos en sus redes sociales, pero un amigo de él le hizo captura de pantalla y posteriormente esta persona la difundió en internet. Debido a esta "traición", Gussy se dijo molesto, pero destacó que las fotos no tienen nada de malo, ya que la familia de ambos sabían de la relación y la aceptaban.

“Por error un amigo cercano de los que tenía yo, le tomó un screenshoot (foto)… era un video… Si el screenshoot se hubiera tomado en donde nos estamos riendo pues a nadie le importa, no vende, ya sabes. Yo lo subo a mis Close Friends y alguien se lo enseñó a alguien, ese alguien a otro, se hace viral y pues hasta ahí era como que si te diste cuenta nadie hizo declaraciones porque nos vale…”, añadió el compositor.

#GussyLau confirma relación con #AngelaAguilar . Al parecer tiene la aprobación de los padres . Yo ya ni sé que creer uD83EuDD37uD83CuDFFB??? #PepeAguilar pic.twitter.com/sQCjzj3aOc — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) April 7, 2022

Sin embargo, Ángela Aguilar en un vídeo que compartió en sus redes sociales, denunció sentirse "triste y defraudada" luego de que se filtraran las fotografías que se tomó con su supuesto novio, Gussy Lau.

De igual modo, la cantante aseguró sentirse "violentada" ante la circulación de las imágenes que según ella no dio su consentimiento para que su pareja las publicará, pues prefiere mantener los detalles de su vida amorosa en privado, aunque esto claramente no pudo ser así. Ahora la hija de Pepe Aguilar se refugia en su familia como lo señaló en su grabación.