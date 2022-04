Britney Spears está embarazada de Sam Asghari; así lo confirmó la cantante

Britney Spears anunció mediante sus redes sociales que está embarazada por tercera vez. La conocida "Princesa del Pop", que tiene 40 años actualmente, reveló que durante los últimos meses estuvo perdiendo peso y de la noche a la mañana volvió a subir, por lo que le llamó la atención este cambio tan drástico. Aquí los detalles.

Ante la duda sobre los cambios en su cuerpo, Britney Spears decidió hacerse una prueba de embarazo para descartar o confirmar cualquier noticia. Su esposo aseguró que quizá solo era por la comida, pero al realizarse el test rápido, salió positivo.

"Mi esposo dijo; 'Estás llena de comida', pero yo me hice una prueba de embarazo y bueno… voy a tener un bebé. Cuatro días después de la prueba, mi vientre creció mucho más. ¡Si es que vienen dos, perderé la cabeza!”

Desde hace años, Britney decía que tenía deseos de formar una familia con su actual novio, Sam Asghari de 28 años, pero le resultaba imposible pues los médicos que le imponían por parte de la tutela de su padre, le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU), para evitar que tenga más hijos.

"Me siento intimidada, excluida y sola... Mis encargados no me dejan ir al doctor a quitármelo (el DIU)", confesaba Britney en junio del 2021.