MasterChef Junior México: ¿Quién fue eliminado el 10 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO.— MasterChef Junior México se transmitió en su nuevo horario este domingo 10 de abril, y como en cada emisión hubo un eliminado, pero también una "polémica" que desató las reacciones y comentarios de los televidentes.

MasterChef Junior México: ¿Por qué no hubo eliminado el 8 de abril?

Un nuevo episodio de MasterChef Junior se transmitió, y siendo éste el primero luego de su cambio de día y horario, al parecer las reglas también fueron "modificadas", pues para sorpresa de los televidentes, por una razón "válida" los jueces se negaron a probar el plato de Sara.

Fue durante el reto de platillos entre los integrantes de MasterChef Junior México que se tornó un poco dramático el programa, pues Sara se llevó una desagradable sorpresa cuando los chefs decidieron no probar su platillo.

En el programa de la cocina más famosa de México, la concursante cocinó una papa con cerdo, pero el juez Mico Mejía decidió no probar su platillo debido a que estaba crudo el tubérculo.

"No lo voy a probar porque no me quiero enfermar", le dijo el chef con evidente molestia a la niña, quien debido a esto pasó en automático al reto de eliminación.