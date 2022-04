Pati Chapoy y Sergio Andrade: ¿Cómo fue su relación y cuánto duró?

Sin duda alguna Pati Chapoy es una de las conductoras más reconocidas en todo México, su trayectoria en TV Azteca la ha catapultado al éxito. Sin embargo, en esta ocasión su nombre se encuentra envuelto en una polémica luego de que Sergio Andrade confesara que mantuvo una relación extramarital con la presentadora. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cómo fue la relación entre Pati Chapoy y Sergio Andrade?

Luego de que el libro de Anabel Hernández "Emma y las otras señoras del narco" causara bastante controversia, el año pasado salió a la luz la obra de Claudia de Icaza "Amarga Seducción: La verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas" que habla sobre lo ocurrido en el clan Trevi-Andrade.

De acuerdo con dicho libro, la conductora de “Ventaneando” buscó a Andrade cuando tenía 28 años y ella estaba casada con el empresario Álvaro Dávila. El texto detalla que ambos mantenían una supuesta relación y solían verse a escondidas en su casa de Cuernavaca, Morelos, pues la periodista estaba “enloquecida” por él.

Sin embargo, cuando el "romance" acabó, Pati quedó "destrozada" y eso la hizo hablar mal de Andrade a través de su popular programa de TV Azteca.

¿Sergio Andrade estaba enamorado de Pati Chapoy?

El ex productor, a quien sentenciaron a 7 años de prisión, señaló que a pesar de que salía con la conductora, él no se encontraba enamorado de ella, incluso mencionó que no le gustaba salir con mujeres casadas, ya que le hacía sentir “incomodo”, pero, tras la supuesta insistencia de Pati, accedió.

Pati Chapoy responde a declaraciones de Sergio Andrade

Ante dichas declaraciones, la conductora de “Ventaneando” aseguró que eso nunca pasó e incluso llamó “descarado” a Sergio Andrade por decir eso. Además, reveló que se enteró de los comentarios de Sergio cuando veía la televisión.

“Entonces yo volteé y le dije a Álvaro (su esposo) que no tuve nada que ver con ese hombre, absolutamente nada. Si hubiera existido algo… la primera que lo hubiera dicho, hubiera sido yo”

