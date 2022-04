Yordi Rosado no se arrepiente de entrevista a Luis de Llano; quiere saber versión de Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO.— Yordi Rosado ha desatado los comentarios tanto a favor como en contra, luego de que asegurara que no se arrepiente de la entrevista que le hizo Luis de Llano, la cual desató la polémica entre el productor y Sasha Sokol, quien denunció acoso por parte de De Llano cuando tenía 14 años de edad y él un hombre de 39. Pese a las críticas, el también locutor señaló que le gustaría entrevistar a la cantante para “escuchar su punto de vista”.

Yordi Rosado no se arrepiente de entrevista a Luis de Llano

Fue en el programa de YouTube de Yordi Rosado en el que Luis de Llano confesó haberse enamorado profundamente de la exintegrante de Timbiriche, Sasha Sokol.

En dicha emisión, el también escritor confirmó que tuvo una relación sentimental con la cantante y sin dar mayores detalles reveló que este "noviazgo" duro muy poco. Sin embargo, tras causar revuelo con sus declaraciones, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) Sasha desmintió a De Llano al señalar que su relación duró casi cuatro años y que durante todo ese tiempo ella era menor de edad.

Asimismo, Sasha Sokol denunció a Luis de Llano de haber abusado de ella cuando tenía 14 años de edad, además de señalar que lo suyo con el productor no fue un "romance" sino un caso de abuso del cual le costó mucho salir porque el productor "era un hombre poderoso en la industria" y le dio miedo que se viera lastimada.

En su confesión, la también actriz destacó que Luis de Llano sabía perfectamente que lo que hizo es un delito.

¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo.



¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Ahora, en entrevista con varios medios de comunicación, Yordi Rosado aseguró que simplemente hizo su trabajo, y añadió que como entrevistador solo pone la información sobre la mesa.

“Mi trabajo es preguntar, es informar, sería exactamente lo mismo si te preguntara si te has sentido con remordimiento o no. Claro que hay situaciones que son muy delicadas... Y no solo en este caso (Luis de Llano), sino en la mayoría de las entrevistas casi todas las preguntas que he hecho son las que todos los compañeros periodistas han hecho... Yo intento hacer mi trabajo, informar y tratar de ser objetivo...”, detalló el también escritor durante un encuentro con la prensa.

"Mi trabajo como entrevistador es poner la información y entender cualquier decisión que ellos tomen", añadió.

Yordi resaltó que "es un comunicador, no un periodista, y lo que intenta es tener empatía, platicar, conocer la vida de los artistas".

Luis de Llano: Yordi Rosado quiere saber la versión de Sasha Sokol

Sobre si le gustaría tener como invitada de su programa a Sasha Sokol para que ella cuente su versión sobre su tormentosa relación con Luis de Llano, Yordi Rosado señaló que "le encantaría poder platicar con ella, para poder escuchar todo su punto de vista y lo que ella ha vivido".

Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo

que la relación

fue “transparente”.



Nada está más lejos de la verdad.



¿Transparencia?

¿Es en serio? — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

El ex integrante del programa "Otro Rollo" finalizó argumentando que hay que cuidar los derechos de las mujeres y cuidar “que todos tengamos los mismos derechos”.

“Hay que cuidar muchísimo todos los derechos, especialmente los derechos de las mujeres que durante tanto tiempo lamentablemente no se vieron, no había equidad de género. Es importantísimo cuidar el género femenino, el género masculino, que todos tengamos los mismos derechos”, puntualizó el conductor.

Cabe destacar que lo último en torno al caso de Luis de Llano y Sasha Sokol fueron las nuevas declaraciones de la cantante, quien aseguró que hará su denuncia contra De Llano ante las instancias correspondientes.