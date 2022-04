Ella es Mariana González, la "Kim Kardashian mexicana", novia de Vicente Fernández Jr (FOTOS)

Vicente Fernández Jr, hijo mayor del recién fallecido Vicente Fernández, intentó en su momento seguir los pasos de su padre en la música, sin embargo, más que eso, el primogénito del "Charro de Huentitán" se ha visto envuelto en polémicas, sobre todo en cuanto a sus relaciones, pues recordemos que su separación con la conductora Mara Patricia Castañeda fue muy controversial. Hoy en día, Vicente Fernández Jr ha llamado la atención al tener una novia 19 años menor que él. Esto es lo que sabemos de la joven pareja del cantante y de la relación que mantienen.

Mariana González Tiene 38 años de edad, es originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y tiene dos hijos, fruto de su anterior matrimonio. La tapatía viene de una familia que se dedica a la comercialización de huevo, además tiene una tienda de ropa de la cual ella es la imagen.

Actualmente es toda una celebridad en Instagram pues cuenta con aproximadamente 900 mil seguidores y ahí es donde comparte fotografías de sus looks, su día a día y, por supuesto, su vida amorosa con Vicente Fernández Jr.

Mariana es también conocida como la "Kim Kardashian mexicana" gracias a su lujoso estilo de vida y su parecido físico con la verdadera Kim, motivo por el que ha ganado fama en redes sociales. En un vídeo de Instagram contó a sus seguidores que ella era “80% cirugías”, hecho que no le incomoda pues confía mucho en su belleza.

Fue en 2020 cuando hicieron pública su relación y, según declaraciones del mismo Vicente Fernández, fue él quien le mandó un mensaje a la influencer diciendo que era "su fan". La plática en ese momento no llegó a más, sin embargo en abril de ese año anunciaron su noviazgo a todo el mundo.

Tanto Mariana como Vicente han expresado sus deseos de contraer matrimonio, sin embargo, tuveieron que posponer los planes por las complicaciones de salud que tuvo el Charro de Huentitán. De hecho la empresaria había asegurado que estaban esperando a que mejore para que pudiera acompañarlos en dicho evento, desafortunadamente eso ya no se podrá, aunque todo indica que sí habría boda en 2022.

Asimismo, ninguno rechaza la idea de tener hijos, pues pese a que ambos ya tienen por separado, Mariana ha dicho que le gustan las familias grandes y que planean tener más de un bebé.

“A mí me encantan las familias grandes como la mía, así que a mí me encantaría tener más bebés. Entonces, pues si Dios no da, claro que sí” comentó