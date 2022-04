Karla Panini ''vende'' playeras dedicadas a todos los que la ''odian'' (FOTOS)

Karla Panini, una de las Lavanderas y quien fuera "mejor amiga" de Karla Luna, ha vuelto a crear polémica en redes sociales al anunciar que venderá playeras debido al "odio" que le tienen.

Recordemos que Panini es uno de los personajes más criticados y controversiales del mundo del entretenimiento luego de que ella fuera la causante de que el matrimonio de Karla Luna fracasara aún sabiendo que ella padecía cáncer. Esto sabemos sobre su "nuevo producto".

"Te odiamos Panini": Así son las playeras que vende Karla Panini

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exlavandera compartió un par de fotos en las que está posando con Américo Garza, exesposo de Karla Luna, con las playeras que dicen "Te odiamos Panini" con la frase encerrada en un corazón en tonos azules y rosas.

La publicación, por supuesto, se volvió viral en redes sociales y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues aseguran que está lucrando con la situación y además, ha vuelto a "enojar a todo México".

La realidad es que aún no se sabe si en verdad va a vender dichas prendas de ropa, hasta ahora no ha hecho ninguna declaración al respecto, sin embargo, quizá los fanáticos y seguidores de Karla Luna no estén tan contentos en caso de que sea una realidad.

Usuarios reaccionan a playeras de Karla Panini

Dichas imágenes publicadas en Instagram, revivieron el "odio" de los usuarios hacia Karla Panini. Actualmente la publicación tiene cerca de 5 mil likes y más de mil comentarios, entre los que destacan:

"Yo quiero una playera, tengo que limpiar mi auto"; "Imagínate que cuando crezca tu hijo se casé con una mujer igual a ti. Nmms ese mal ni a mi peor enemigo se lo deseo"; "Cuando se les acaba el dinero que le robaron a luna y ahora tienen que lucrar con lo que sea!"; "El día que ese precioso te haga lo mismo que le hizo a su primera esposa los que nos vamos a morir de risa somos nosotros!! Disfrútalo mientras dure";

¿Qué pasó entre Karla Panini y Karla Luna, Las Lavanderas?

La amistad entre Karla Panini y Karla Luna comenzó con su famoso show: “Las Lavanderas”, Karla Panini estaba casada con Oscar Burgos y Karla Luna con Américo Garza.

En el 2010 Karla Luna se convirtió en madre por cuarta ocasión y lamentablemente fue diagnosticada con cáncer de matriz y en 2013, Karla Panini se divorció de su esposo, el productor Óscar Burgos, asegurando que la única razón era el hecho de que sus caminos iban en rumbos diferentes.

Después de ocho años de trabajar juntas en el proyecto de “Lavanderas”, Karla Luna anunció el final de la relación, debido a una grave falta entre ellas, mientras que Panini se limitó a despedirse el proyecto sin decir nada más.

Días después de anunciar su separación, se anunció el motivo: La infidelidad de Américo Garza y Karla Panini, e incluso Luna aseguró que ambos le robaban parte de su ganancia en los shows. Lamentablemente, y debido a la enfermedad que enfrentaba, Karla Luna falleció y sus hijas pasaron a la custodia de Américo y Panini.