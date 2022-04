¿Qué fue de Allisson Lozz? Entre lágrimas confiesa por qué se retiro de Televisa (VÍDEO)

Allisson Lozz, conocida exactriz de Televisa, una vez más habló sobre las razones por las que se retiró desde muy joven de la televisión, y es que, al igual que en otras ocasiones, recordó varias de las malas experiencias que vivió durante los años que estuvo en el medio artístico.

Allisson Lozz confiesa que le pedían citas a solas cuando era menor de edad

Allisson Lozz comenzó su sueño de ser actriz en Televisa al participar en Código FAMA teniendo apenas 10 años y luego de estar en dicho reality fue parte de varios protagónicos como: “Alegrijes y Rebujos”, “Misión S. O. S.”, “Rebelde”, “Las Dos Caras de Ana”, “Al Diablo con los Guapos” y “En el Nombre del Amor”.

Sin embargo, a través de un vídeo en Instagram, confesó que nunca le gustó la fama y que en muchas ocasiones la citaban y le pedían que acudiera sola, pese a que tenía menos de 18 años.

La exactriz reveló que fue gracias a su mánager en ese momento que nunca vivió acoso ni fue violentada, pues nunca permitió que una situación así se diera.

“Me citaban para que fuera sola a las oficinas, pero mi mánager me cuidaba mucho. Le agradezco infinitamente a Karina Leija y todo mundo la odiaba porque ella me cuidaba; porque cuando me llamaban y me decía que tenía que ir a solas, ella decía: ‘Por supuesto que no’, que si tenían algo que decirme, tenía que ser al lado de ella. Imagínense de la que me libré” comentó

¿Por qué Allisson Lozz se retiró de las telenovelas? Ella lo confiesa

En dicho vídeo, Allisson Lozz confesó, al borde del llanto, por qué se retiró de la televisión y es que la ahora empresaria asegura que ser una artista famosa es "lo peor que le ha pasado en la vida" y asegura que no le gusta que le pidan fotos en la calle porque le recuerdan su doloroso pasado y ella no quiere volver a ser famosa nunca más.

“Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”

Agregó que gran parte de su aversión a tomarse fotos con sus fans se debió a que su mamá la forzaba a complacer a quienes se le acercaban porque la admiraban.

“Cuando estaba en el medio yo era una niña y yo quería jugar, pero mi mamá me obligaba a tomarme fotos. ¿Por qué? ‘Porque te debes a tus fans’, me decía. Y realmente yo era la única, o una de las pocas niñas que estaba una o dos horas tomándome fotos con los fans y yo le sonreía, pero por dentro yo me moría porque lo que yo quería era jugar con todos los demás niños”.

Incluso la protagonista de "En nombre del amor" reveló que fue esa la peor novela en la que le tocó trabajar, pues la maltrataban y se la pasaba muy mal todo el tiempo, cuando en ese entonces Allisson Lozz apenas tenía 16 años.

“Yo lloraba diario, si me sentía enferma, me gritaban. A los 16 dije no puede ser que haya insultos, amenazas, que todo mundo se divorcie no puede ser que vaya a crecer en este medio”

Allisson Lozz pide a sus "fans" que ya le hagan daño

En ese mismo vídeo, Allisson Lozz compartió con sus seguidores la experiencia que vivió hace unos días cuando unos fans le pidieron una fotografía mientras estaba en un evento de su marca, y aunque ella sabe que no tienen la culpa de lo que ella vivió, no quiere sacrificar ni su paz mental ni la de su familia.

"Se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y yo digo: '¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?", dijo entre lágrimas la exestrella.

¿Qué hace Allisson Lozz actualmente y a qué se dedica?

Allisson actualmente es consultora de belleza para una marca muy reconocida de maquillaje en México y, debido a su desempeño en esta labor, ha comenzado a ser reconocida por sus altas ventas.

Vive en Estados Unidos, es madre de dos pequeñas, está casada con un empresario que también está alejado del medio artístico y la exactriz de Televisa asegura que tiene la vida que siempre soñó.