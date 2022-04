Christian Nodal: Ella es Aurora Cárdenas, la empresaria que sería su nueva novia (FOTOS)

Christian Nodal está viviendo su soltería al máximo pues desde que terminó con Belinda, han sido varias las ocasiones que ha sido captado con distintas mujeres, pero ahora podría ser diferente, ya que en días pasados fue visto con una misteriosa mujer de cabello negro a su llegada a Tabasco y en redes sociales han circulado varias fotos de ambos juntos.

Cabe mencionar que en un principio Nodal fue relacionado, primero con su ex, María Fernanda Guzmán, luego con la colombiana Mariana Ríos, la leonesa Andrea Flores, y ahora con Aurora Cárdenas, una joven de Jalisco que se dedica a las bienes raíces. ¿Será ella la nueva novia de Nodal y la que le ayude a olvidar a Beli? Esto es lo que sabemos.

¿Quién es Aurora Cárdenas, la supuesta nueva novia de Nodal?

Según información compartida en redes sociales, Aurora Cárdenas tiene 10 años de experiencia en la venta, compra y renta de bienes raíces, motivo por el cual habría conocido a Christian Nodal pues aseguran que le mostró alguna propiedad y ahí surgió el supuesto romance entre ambos.

Actualmente es CEO y fundadora de la empresa de bienes raíces “I did it for you”, e incluso se ha desempeñado también en el ámbito turístico.

Aurora Cárdenas es también una modelo e influencer, demostrando que la belleza no está peleada con la inteligencia. En su cuenta de instagram tiene actualmente casi 100 mil seguidores y podemos apreciar que ama viajar, modelar, le encanta la arquitectura, el paracaídismo, patinaje, y muchas otras actividades.

Cabe mencionar que hasta esta momento, ni Nodal ni Aurora Cárdenas han salido a confirmar o desmentir su supuesta relación amorosa, pero hay quienes aseguran que el cantante de regional mexicano se estaría dando una nueva oportunidad en el amor luego de que en febrero pasado diera por terminado su compromiso y noviazgo con Belinda.

Incluso aunque se rumoraba sobre una supuesta reconciliación entre ambos, fue el mismo Christian Nodal quien aclaró que no sucedería, Por su parte Beli, prefirió dejar México y actualmente se encuentra en España grabando la segunda temporada de su serie en Netflix "Bienvenidos a Edén".

Christy Nodal, mamá de Christian, sigue a Aurora Cárdenas en Instagram

Algo que llamó más la atención respecto a la relación entre Christian Nodal y Aurora Cárdenas, es que Christy Nodal, mamá del cantante, sigue a la famosa empresaria en Instagram, lo que provocó que varios internautas aseguraran que la también modelo ya habría convivido con la familia de Nodal y que, además, tendrían una excelente relación.

Cabe mencionar que aún nada está confirmado y que, aunque el parecido entre Aurora Cárdenas y la chica que sale al lado de Nodal es muy similar, tendremos que esperar a que tanto el cantante como la empresaria salgan a aclarar dicha situación en algún momento.

''Estafadora y cazafortunas'': Advierten a Nodal sobre su nueva novia

Javier Ceriani, conductor de 'Chisme No Like', señaló que tras darse a conocer más sobre la nueva novia de Nodal, mucha gente de Puerto Vallarta les escribió para que supieran la 'verdad' detrás de Aurora Cárdenas y así el intérprete de 'Me dejé llevar' tomara precauciones

"Aurora Cárdenas es igual o peor que Belinda. En Vallarta está super quemada porque estafa hombres, anda con hombres mafiosos. Es peligroso para el cantante Nodal. Nada de eso que presenta de bienes raíces. Es falso, investiguen bien ¡Cuidado Nodal!", leyó Ceriani uno de los comentarios.

¿Nodal ya olvidó a Belinda?

Sin duda una de las preguntas que más resuenan entre los fans y seguidores de Nodal y Belinda es si ya se olvidaron y si definitivamente no habrá reconciliación y la verdad es que todo es inicierto. Hay quienes aseguran que ambos siguen teniendo contacto mientras otros revelan que las cosas acabaron muy mal entre ellos y que por eso Beli habría decidido "huir" de México, porque quiere olvidar cualquier recuerdo con Nodal.

Lo que sí es cierto es que, como lo mencionamos al principio, Christian Nodal sí se ha dejado "consolar" por diferentes mujeres en tan solo dos meses, lo que sin duda llama la atención ya que podría simplemente estar buscando "al clavo" que lo ayude a olvidar a Belinda. ¿Habrá regreso de Nodeli o no?