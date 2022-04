Exatlón México: Exparticipante azul golpea a grafitero que rayó su coche (VÍDEO)

Exatlón México se ha convertido en uno de los realitys más famosos de TV Azteca, sin embargo, en esta ocasión, un exatleta del equipo azul se encuentra en medio de la polémica luego de que golpeara a una persona a plena luz del día en las calles de Monterrey, Nuevo León. Aquí los detalles.

Ricardo Arreola, mejor conocido como "El Loco", fue un participante de Exatlón México durante la cuarta temporada de "Guardianes vs Conquistadores" formando parte del equipo azul y ahora se volvió viral en redes sociales luego de que un vídeo mostrara como golpea a un grafitero que rayó su coche estando él adentro.

Exatlón México: Famosos atletas se "despiden" de All Star gracias a este castigo

En el vídeo que se publicó en redes sociales, se puede apreciar como el "Loco" Arreola salió rápidamente del vehículo y encaró al hombre en cuestión, quien trató de correr sin fortuna, pues cabe mencionar que el exparticipante de Exatlón México es luchador de artes marciales mixtas, por lo que no tuvo problema para alcanzar a esta persona y se le dejó ir a los golpes.

"Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido, el bato andaba bien loco y se le hizo fácil", señaló el peleador.

Posteriormente, puso al grafitero a limpiar la ventana de su coche donde había rayado mientras lo grababa y cuestionaba sobre la razón de sus acciones.

"Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando… creo que no fue la solución más correcta", reconoció el peleador de Artes Marciales Mixtas.