Sobrino de Luis de Llano padece enfermedad que le dificulta hablar

CIUDAD DE MÉXICO.— Alex Ibarra, sobrino de Luis de Llano, quien ha sido denunciado por Sasha Sokol por presuntamente haber abusado de ella cuando tenía 14 años de edad y él 39, apareció en el escenario del musical Vaselina. Aprovechando su presencia en dicho espectáculo, habló acerca del padecimiento que le ha afectado por más de 20 años y que le ha complicado el poder hablar fluidamente.

El hijo de Julissa, hermana del productor Luis de Llano, reveló que sufre de disfonía espasmódica. Asimismo, la ex pareja de Bárbara Mori señaló que esta enfermedad le ha estado afectando por dos décadas, pero el actor señaló que no ha permitido que este padecimiento le arruine sus planes y su carrera actoral.

View this post on Instagram

Alex Ibarra, hermano del cantante Benny, quien también fue pareja sentimental de Sasha Sokol, aseguró que aunque padece disfonía espasmódica, tiene un remedio que por momentos le ayuda.

"Por eso ya casi no soy actor. Hoy me dedico más a dar clases que a otra cosa. Es una disfonía espasmódica. Es el cerebro, no es la voz, no es la garganta; es el WiFi, se me va", confesó a los micrófonos del programa "De Primera Mano"