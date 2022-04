PARÍS.— Ángela Aguilar está decidida a limpiar su imagen, pues luego de generar polémica tras filtración de unas fotografías íntimas con su presunto novio, el compositor de 33 años, Gussy Lau, ahora la cantante volvió a dar la cara para aclarar qué pasó con el adulto mayor a quien supuestamente le hizo un desplante.

Ángela Aguilar responde a quienes la llamaron “maleducada”

Antes del escándalo generado por la filtración de las fotos en las que, además de comprobarse que tenía novio, se mostró a la hija de Pepe Aguilar besándose apasionadamente con un hombre 15 años mayor que ella, Ángela ya venía arrastrando la crítica.

Ya que en redes sociales se viralizó un vídeo en el que se mostró a la cantante teniendo una actitud grosera —y arrogante— con una persona de la tercera edad, quien tuvo el amable gesto de abrirle la puerta cuando ella iba saliendo de un hotel.

Sin embargo, la intérprete de "La Chancla" en lugar de que le agradezca al adulto mayor, se observa como incluso le voltea la cara y sigue su camino. Esta acción de inmediato provocó las críticas hacía la cantante de 18 años, pues varios le señalaron que fue muy “maleducada”.

Un poco de más educación @AngelaAguilar__ uD83DuDE12 y bueno, ya de cubrebocas ni hablamos...#FelizMiercoles pic.twitter.com/VqsBd4015u — Lupita Murillo (@lupitayrodri) March 30, 2022

Tras la polémica, Ángela Aguilar en entrevista con "Cheleando con las estrellas", un programa de YouTube, dio su versión de los hechos sobre la grabación en la que la exhibieron ignorando a una persona de la tercera edad quien le abrió la puerta.

Ángela Aguilar revela que el adulto mayor al que ignoró lo conoce

De acuerdo con la cantante mexicana-estadounidense, la persona con la que supuestamente se portó grosera es uno de sus empleados. Asimismo, la menor de la Dinastía Aguilar aseguró que el adulto mayor es el chofer de la famila, por ello destacó que lo conoce desde la infancia.

“¿Quieres saber quién es ese viejito? Yo conozco a ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida”, detalló la cantante.

“O sea, Tito me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows, a mis clases de canto, o sea, Tito es como mi familia más cercana. El perro me estaba jalando y yo tenía los tacones de este tamaño (señaló la dimensión del tamaño con sus manos) (...) Yo sé cómo se vio, pero nada que ver”, agregó la nieta de doña Flor Silvestre.

Ángela Aguilar manifestó que el vídeo que provocó la crítica y ataques contra ella fue algo que se sacó de contexto, sin embargo, señaló que esta polémica ha sido una enseñanza para ella en su vida

“Aprendí también que no hagas cosas buenas que parecen malas, o sea, yo de verdad le tengo un millón de precisiones a ese señor porque me ha cuidado toda la vida y gracias a él llego sana y salva a mi casa cada noche y gracias a él, de verdad, me ha ayudado en muchísimas cosas”, añadió la joven cantante.

En cuanto al escándalo generado tras confirmarse su relación con Gussy Lau, un cantautor quien es 15 años mayor que ella, la cantante no emitió comentario alguno y prefirió comentar que "le gustaría tener una gira por Europa, con jaripeo".

“Yo creo que la gente del mundo debería de conocer un más de lo bonito de México, yo creo que a veces hay una mala interpretación de lo que es México...”, indicó la hija de Pepe Aguilar.