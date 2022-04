La entrega de los premios Platino está más cerca

MADRID (EFE).— En plena crisis del cine y de las galas de premios, tras el puñetazo de Will Smith en la entrega del Óscar, el actor y director español Miguel Ángel Muñoz promete que la novena edición de los Premios Platino tendrá un tono amable y celebrará el talento latino.

“Mi tono al enfrentarme a un evento como este es amable, no me interesa incomodar a nadie, ni siquiera de manera cómica, no es mi papel”, dice en una entrevista el encargado de presentar los galardones del cine iberoamericano el 1 de mayo en Madrid, junto a la argentina Lali Espósito.

Él mismo está postulado en Mejor Documental por “100 días con la tata”, su debut como director.

“El tono de una gala va con la persona que la conduce y, si está Chris Rock, sabes por dónde va a ir. No te imaginas a Aitana (Sánchez Gijón, con quien presentó los 26o. Premios Forqué de cine) o a mí haciendo ese tipo de bromas ..., nosotros somos amables y hablamos de cine, de series y del talento de muchos países”, argumenta.

Aquellos Premios Forqué que presentó en enero de 2021, en pandemia y con la gran nevada de la borrasca Filomena en España, fueron una de las situaciones con más imprevistos que ha vivido, asegura.

“Espero que en los Platino los imprevistos sean anécdotas de las que nos podamos reír”, confía.

Además de lidiar con la responsabilidad de presentar la gala, Muñoz tendrá que dominar los nervios de estar postulado por el documental “100 días con la tata”, un material rodado en parte durante el confinamiento de la pandemia en la vivienda de Luisa Cantero; es la mujer que lo cuidó desde pequeño y a quien ahora, a sus 97 años, cuida él.

Estrenada a finales de diciembre en salas de cine, Muñoz no puede estar más contento por la respuesta que ha tenido por parte del público, pese a la caída generalizada de la asistencia desde que comenzó la crisis sanitaria.

“La película estaba concebida para estrenarse en cines, pero jamás pensé que un documental pudiera estar en 140 salas en España y 10 semanas en cartelera, además de todas las postulaciones, el premio Forqué, la Medalla CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) o esta candidatura a los Platino”, subraya.

Los IX Premios Platino, promovidos por la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA y la federación iberoamericana de productores FIPCA, se entregarán en el Palacio Municipal de Madrid, retransmitidas por televisiones de toda Iberoamérica.

Si la salud se lo permite, su tata estará viéndolo en directo, junto a los postulados e invitados que protagonizarán la gala, desde la española Carmen Maura, que recibirá el Platino de Honor, a los elencos de las películas y series candidatas.