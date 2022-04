Actor asegura que Fernando Colunga es ''agresivo'': ''No tiene amigos''

CIUDAD DE MÉXICO.— Sergio Defassio, actor y comediante mexicano, contó cómo fue haber trabajado al lado de galán de telenovelas, Fernando Colunga, quien ahora está participando en la serie "Historia de un clan" luego de permanecer algunos años alejado de la actuación.

Actor asegura que Fernando Colunga es ''agresivo'': “Es de armas tomar”

En entrevista con el programa "De primera mano", el actor recordó la época en la que trabajó con Colunga en la puesta en escena "Un engaño no hace daño", misma en la que también era el director.

Sobre este proyecto, Sergio Defassio confesó que varios actores abandonaron su papel debido a que recibían fuertes golpes por parte de Fernando Colunga. El también comediante destacó que “había escenas fuertes de violencia”.

“Piere Angelo se fue y otro también se fue; fueron como dos o tres actores que se tuvieron que ir porque Fernando es de armas tomar”, comentó Defassio,

El histrión mencionó que tuvo que buscar alternativas para no recibir tan fuerte el impacto de los golpes.

“Les pegaba y les pegaba de verdad. Yo tuve que poner un panel para que saliera volando y me pegara yo ahí y no me golpeara”, relató Sergio.

Agregó que en otra escena, Fernando Colunga debía patearlo y lo hacía realmente, sin embargo, Sergio Defassio le puso un alto.

“Había una escena donde me tenía que caer y me pegaba la patada y le decía: ‘Fernando, no me des la patada, nada más márcala y me decía ‘no, no porque es vivencia esto’”, puntualizó el histrión.

Sergio Defassio asegura que Fernando Colunga no tiene amigos

Sergio Defassio compartió el recuerdo de una anécdota con Fernando Colunga, la cual derivó en una gran amistad entre ellos, aunque el actor señaló que el protagonista de "María la del barrio" no tiene amigos por brusco.

De la obra "Un engaño no hace daño" nos hicimos muy amigos porque todo el mundo lo respetaba porque decían ‘Fernando no nos vaya a dar un golpe’”, relató Sergio Defassio.

“Cada vez que lo veo, abrazos, besos y todo... ‘¡Ay Fernando tan guapo y tan así fuerte y todo!’; ¡no! Él quería que se llevaran con él porque no tiene amigos”, concluyó el actor.