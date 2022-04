Julio Camejo critica a Sasha Sokol por abuso de Luis de Llano; esto dijo (VÍDEO)

Para Julio Camejo el abuso que sufrió Sasha Sokol fue un "intercambio" o algún tipo de "favor" y cuestiona que ahora las celebridades denuncien lo que vivieron cuando disfrutaron los beneficios. Sin embargo, el actor de Televisa está siendo duramente criticado por las declaraciones que hizo en torno a la polémica de Luis de Llano. Esto dijo al respecto.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol denunció el abuso que sufrió en manos de Luis de Llano cuando era menor de edad. Tras la polémica generada la cantante reveló que está dispuesta a llevar su caso a las autoridades.

Sin embargo, durante una entrevista en "Venga la alegría", Julio Camejo criticó a las celebridades que ahora denuncien abuso, pero en su momento disfrutaron de los beneficios, pues siempre tuvieron la opción de decir que no pero prefirieron no hacerlo.

El detalle es, que se olvidó que Sasha Sokol era menor de edad y fue víctima de grooming, un tipo de acoso donde un adulto engaña a un menor de edad con fines de abuso.

View this post on Instagram

Durante su conversación, Julio Camejo recordó que hace tiempo un productor de teatro lo acosó, pero en ese momento él se fue e incluso reveló que tiempo después se lo encontró y le echó en cara todo lo que en su momento le dijo.

“Yo le dijo, no brother creo que no estas entendiendo, yo el desnudo lo hago en la obra de teatro pero es que no venga aquí para desnudarme para ti, agarre mis cosas y me fui”

En el video, Julio Camejo señaló que nunca ha tenido un protagónico, pero en su momento supo decir que no.

“Yo dije que no, a lo mejor hubiera tenido un protagónico, que nunca he tenido. Pero supe decir que no. No te ganes el protagónico haciendo cosas indebidas para que después digas es que a mí me hicieron esto”