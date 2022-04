Rihanna y ASAP Rocky: Diseñadora Amina Muaddi niega infidelidad (FOTO)

Rihanna y ASAP Rocky se encuentran en medio de la polémica luego de que un influencer comunicó que la pareja se habría separado a semanas de convertirse en padres, luego de que la cantante descubriera que su pareja le era infiel con la diseñadora Amina Muaddi. Ahora ha sido la empresaria quien ha decidido romper el silencio y contar su versión de la historia. Esto dijo.

Diseñadora habla sobre infidelidad con ASAP Rocky, pareja de Rihanna

A través de una historia en Instagram, Amina Muaddi habló sobre la polémica que enfrenta por una supuesta infidelidad con ASAP Rocky, pareja de Rihanna y con quien estaría esperando a su primer bebé.

"Siempre he creído que una mentira infundada, difundida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme, fabricado con intención maliciosa, no sería tomado en cuenta, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad rápida para hablar de temas, independientemente de los hechos", agregó.

En el mensaje la diseñadora subraya que tiene gran afecto y respeto por la pareja, lamentando que esta mentira surja en un momento bonito y celebrado por cualquiera.

"Mientras Rih sigue viviendo su serena vida de embarazo y yo vuelvo a mi negocio, les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua", concluyó el texto.

Hasta el momento Rihanna no se ha pronunciado oficialmente sobre las versiones de separación. Ayer en su red social colgó un dibujo de ella en la bañera y, un día, una foto de ella mostrando orgullosa su embarazo.

Influencer que anunció infidelidad de ASAP Rocky a Rihanna se disculpa

El influencer Louis Pisano, quien ayer en su cuenta de twitter aseguró el rompimiento entre Rihanna y ASAP Rocky por una infidelidad, reconoció esta tarde haberse equivocado al publicar información no confirmada y ofreció disculpas a quien se sintió afectado.

Pisano, quien ahora se tomará un tiempo fuera de redes sociales, fue directo en esta ocasión.

"Anoche tomé la tonta decisión de twitear información que había recibido. No voy a hablar de fuentes, culpar a otros, porque al final del día yo tomé la decisión de redactar ese tweet", se lee en su texto reciente.

"Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones y cualquier daño que hayan causado. No tengo excusa para ello. Voy a tomarme un tiempo fuera de twitter para descubrir cómo puedo comenzar a hacer mejor uso de mis plataformas, ya que me he alejado de usarlas para un trabajo más positivo", escribió.