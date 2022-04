Sabine Moussier habla de la enfermedad que Thalía y ella padecen

CIUDAD DE MÉXICO.— Sabine Moussier sorprendió al confesar que está muy agradecida con Thalía y su mamá, doña Yolanda Miranda Mange, por haberla ayudado a combatir una enfermedad tras ser mal diagnosticada. La actriz aseguró que no ser por la cantante y su mamá podría haber muerto.

¿Por qué Sabine Moussier asegura que Thalía le ''salvó'' la vida?

En entrevista con el programa Hoy, la actriz de "Corazón guerrero" contó que hace algunos años la estaba pasando muy mal al tener severos dolores en el cuerpo. Sabine Moussier relató que le diagnosticaron Guillain-Barré, pero en realidad ella tenía otro padecimiento, la mamá de la intérprete de "Amor a la mexicana" fue quien le aseguró que le dieron un diagnóstico erróneo.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, explicó Sabine.

Sin embargo, cuando la señora Sodi se enteró, decidió ayudar a la actriz a luchar contra el malestar que sentía y que evidentemente no era el que le dijeron los doctores.

“Un día me habla Yolanda, en paz descanse, mamá de Thalía, y me dice: ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me dijo ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme, entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”.

Sabine Moussier también agradeció a la intérprete de "Arrasando" por charlar con ella y ayudarla en su proceso para combatir la enfermedad.

“Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thali y se portó increíble conmigo, yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”, aseveró la actriz de telenovelas.

Thalía y su dura experiencia con la enfermedad de Lyme: “Casi pierdo la vida”

Fue en el año 2020, cuando Thalía sorprendió a sus seguidores más jóvenes al revelarles mediante vídeos de TikTok que ella padece la enfermedad de Lyme, sin embargo, la cantante hace casi 15 años fue diagnosticada de este padecimiento.

“Hace años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”, señaló la también actriz hace dos años.

En los años recientes, Thalía ha hablado sobre el tema mediante sus redes sociales. A través de imágenes y vídeos, la cantante ha detallado los síntomas que presentó, generalidades de este padecimiento y por supuesto su experiencia al lidiar con esta condición de salud.

“Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años, y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante”, externo la cantante en un vídeo.

Asimismo, ha revelado cómo fue que se contagió:

“Estas garrapatas se encuentran en áreas boscosas. Cuando sales a hacer ejercicio, o vas de picnic, se te pegan a la ropa. Ni si quiera te das cuenta, son muy chiquititas. Yo nunca la vi, sin embargo, me enfermé muchísimo”, explicó Thalía sobre el tipo de animales que transmiten la enfermedad.

Thalía desconoce la fecha exacta en la que se infectó, pero cree que pudo haber sido a finales de 2007.

Cabe destacar que la cantante y actriz, a partir del momento en el que dio a conocer su diagnóstico, se ha dedicado a generar conciencia acerca de esta enfermedad que contrajo debido a una garrapata.

La cantante ha hecho challenges para propagar información sobre el Lyme y para solidarizarse con los pacientes de dicha enfermedad.