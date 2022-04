Juan Osorio habla del catálogo de Televisa: ''Yo sí tengo uno de todos los actores''

CIUDAD DE MÉXICO.— Juan Osorio es otro de los productores de la televisora de San Ángel que fue cuestionado sobre el mito de la existencia de un catálogo de actrices y actores de Televisa, quienes brindaban servicios sexuales a cambio de beneficios para la empresa y su carrera artística. De forma contundente, el exesposo de Niurka Marcos respondió.

Juan Osorio habla del catálogo de Televisa

En entrevista con un programa tranmitido en YouTube y que conduce la comunicadora Inés Moreno, el productor de la bioserie no autorizada, "El último rey: El hijo del pueblo" basada en la vida del cantante Vicente Fernández, fue cuestionado sobre el presunto catálogo de Televisa, rumor que durante muchos años ha retumbado por los pasillos de la televisora y fuera de ésta.

En la plática con Inés Moreno le preguntó a Juan Osorio si existían este tipo de prácticas (prostitución) en la empresa, ante este cuestionamiento, el productor decidió dar un ejemplo:

“¿A quién le consta, por ejemplo, que la señora Dolores del Río en su casa, en una habitación, fue el señor Alex Phillips a ponerle la luz, y cuando le pedías una entrevista ella decía ‘En mi casa y aquí’? ¿Es un mito? O sea, Dolores del Río al final del camino, esas actrices... son mitos”, inició explicando el exmarido de Niurka.

Juan Osorio también señaló que una empresa que se dedica al espectáculo debe contar con mitos. Asimismo, aseguró que las actrices no necesitaban de un "papelito" para salir con cierta persona.

“Televisa, imagínate la cantidad de estrellas que ha hecho... mal haría una empresa que se dedica al espectáculo que no tuviera mitos, es que algo no está funcionando. Desde que te dicen que asustan en un foro, es un mito”, indicó el productor.

“(La actriz) Que realmente le gusta una relación no necesita un papelito, va y sale con la persona. Yo, en lo personal, vi todo tipo de noviazgos; de repente veía a una Cristina Moreno con un galán y esperándolo que saliera de la grabación. ¡El amor es el amor!”, puntualizó Osorio.

Osorio niega existencia del catálogo de Televisa, pero asegura: ''Yo sí tengo uno de todos los actores''

Luego de afirmar que el catálogo de Televisa no existe, el productor cayo en una incongruencia, pues afirmó que le hubiera gustado verlo: “yo nunca lo vi y me hubiera gustado”.

Sin embargo, la declaración que más asombró fue en la que aseguró que él sí tiene un catálogo de todos los actores:

“Yo sí tengo un catálogo de fotos de todos los actores, pero porque están los de la ANDA, así se acostumbraba a hacer los repartos”, explicó Juan.

Osorio reconoció que conoce los rumores sobre el supuesto catálogo de Televisa, pero insistió en que él no lo ha visto y mucho menos tiene conocimiento sobre los "precios".

“Siguen hablando, pero yo no he visto el catálogo, no he visto una foto con el precio”, destacó el productor.

Finalmente, a modo de broma comento que, si este documento existiera, él hubiera pagado por la actriz Fanny Cano.

“La mujer por la que moría: Fanny Cano. ¿Ahora imagínate ella que hubiera estado en catálogo? ¡Sí ahorro y vendo lo que sea!”, dijo Juan Osorio entre risas.

Sobre las presuntas reuniones entre actrices y actores del presunto catálogo de Televisa con hombres de poder, el productor argumento que hay fiestas en las que coinciden actores, productores y demás personas del medio, pero ahí “cada quien es responsable de su vida”.