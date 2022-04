Paty Navidad golpeó a hombre por ''error''; aprovecho para presumir su Karate

CIUDAD DE MÉXICO.— Paty Navidad ha tratado de retomar su carrera y TV Azteca le ha brindado la oportunidad para hacerlo, pues luego de ser participante del reality show de cocina "MasterChef Celebrity México", ahora es conductora del programa "Music Battle Mexico". Sin embargo, la también actriz parece resistirse a dejar atrás las polémicas, pues en un charla recordó la vez que golpeó a hombre por ''error".

¿Cómo fue que Paty Navidad golpeó a hombre por ''error''?

En entrevista con el programa "Ventaneando" reveló que golpeó a un hombre en el Metro de la Ciudad de México por error, pues pensó que la estaba acosando.

“Una vez en el Metro iba súper lleno, iba una señora con bolsas de mandado, otro señor con bolsas que no sé qué llevaba adentro. El señor iba a tras de mí, yo sentía que se me pegaba y que me pegaba ‘algo’ en mis pompas y yo decía: ‘este se está pasando’...”, inició contando.

“En una de las paradas se abren las puertas, que lo agarro, lo empujo y me doy cuenta que no era el señor, era lo que llevaba cargando, me dio una vergüenza que me tuve que salir. Lo agarré a golpes, no era el señor con su mano”, agregó la actriz y presentadora de TV Azteca.

La también actriz de "La fea más bella" recordó que ella cantaba en dicho lugar y debido a la inseguridad y violencia que impera en el metro, tuvo que defenderse en muchas ocasiones.

“Andaba en el Metro en la línea rosa, todos los que se pasaban y metían mano, me tocó poner en práctica todo mi conocimiento de karate en varias ocasiones desgraciadamente, porque me tenía que defender, entonces yo decía: ‘aunque me dé miedo tengo que aparentar que no’”, detalló la exparticipante de "MasterChef Celebrity México".

Paty Navidad presume sus habilidades de Karate

Al igual que Alfredo Adame, quien en reiteradas ocasiones ha dicho ser un experto del Taekwondo, la actriz de "Por ella soy Eva" señaló que sabe de karate y recalcó que en varias ocasiones tuvo que utilizar esta herramienta para defenderse en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

“Estudié karate, entonces a veces en la calle tuve que ponerlo en práctica en varias ocasiones, en la calle y en el Metro, pues yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México llegué a dormir en la calle en alguna ocasión”, confesó la controversial Paty.

Paty Navidad destacó que aunque era cinta amarilla, nadie se quería meter con ella, pues ella se sabía defender de las agresiones:

“No querían pelear conmigo ni los de cinta negra porque la verdad es que no tenía mucha técnica, pero sí tenía mucha fuerza y mucha rudeza, entonces pues siempre los terminaba golpeando”, finalizó comentando la actriz y conductora.