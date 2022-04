¿Coachella ''discriminó'' a Grupo Firme? Usuarios critican al festival por esta razón

Coachella es uno de los festivales de música más importantes y reconocidos a nivel mundial y dentro de los invitados latinos a cantar, estaba Grupo Firme, de Eduin Caz y Jhonny Caz. Sin embargo, pese a la popularidad de la banda y sus exitosas canciones, durante la transmisión en vivo del evento, no se mostró la presentación de los intérpretes de "Ya supérame" lo que causó el enojo de miles de fanáticos que acusaron de racismo y xenofobia al festival, pues tampoco transmitieron el concierto de Anitta. Esto sabemos.

¿Grupo Firme fue víctima de racismo en el Coachella?

El primer día del Coachella, Grupo Firme se presentó de 19:10 a 20:00 horas en el escenario principal del festival, el cual se lleva a cabo en California, Estados Unidos y este año, debido a la pandemia por covid-19, los que no pudieran asistir podrían comprar su boleto y verlo en línea desde el canal de YouTube, sin embargo, los fanáticos de la conocida banda mexicana se llevaron una sorpresa que no fue de su agrado, pues no se transmitió la presentación tal y como lo habían prometido.

“¿Qué está pasando?, ya pasó Grupo Firme”;“No van a transmitir a Grupo Firme, se me hace una falta de respeto”; “Coachella es racista, si no transmiten a Grupo Firme”, “Coachella no transmite a Grupo Firme, es fobia latina”, se lee entre algunas reacciones.

Los reclamos sobre racismo, discriminación y latinofobia llegaron a oídos de los músicos de Grupo Firme, por lo que emitieron un mensaje a sus admiradores en su cuenta de Instagram, en el breve texto, dejaron en claro que el Coachella había sido una experiencia memorable y a la vez, les dieron las gracias.

"Gracias a todos por siempre estar con nosotros defendiéndonos a capa y espada”

Usuarios reaccionan a Grupo Firme en Coachella 2022

Por supuesto que los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y a través de Twitter los usuarios y fanáticos de Grupo Firme demostraron su enojo e inconformidad asegurando que el no pasar su presentación online era una falta de respeto hacia la banda.

Viendo los streams en vivo de Coachella y en los 3 canales de YouTube, los fanáticos de Grupo Firme se quejan de que no pasan su grupo en la transmisión.

Tienen razón. Con la excepción de Harry Styles, ningún otro artista del cartel de hoy vende más entradas en los EEUU que ellos — Its Music and I Like It (@ElMelomano1) April 16, 2022

Espero que el próximo fin corrijan y sí nos den la transmisión de Grupo Firme en #Coachella — Fernando Castañeda (@el_ferb_) April 16, 2022

quiero ver a grupo firme en coachella pero no encuentro ningún live y youtube no lo trasmitirá:((( — lupiss (taylor’s version) (@luxdaylight) April 16, 2022

Ósea grupo firme está haciendo historia y no los van a pasar? @YouTube @coachella — Litzy Rodriguez Alvarez uD83EuDD8B (@litzyrdzz_) April 16, 2022