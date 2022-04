Exatlón México: ¿Quién es el eliminado hoy 17 de abril de 2022?

Cada vez estamos más cerca de la final de Exatlón México All Star, y como cada domingo en las playas de República Dominicana, los atletas se preparan para dar lo mejor de ellos y evitar estar en el duelo de eliminación. Sin embargo, este fin de semana las cosas serían un poco diferentes, pues se estarían jugando los pases a la semifinal. Aquí te decimos quién es el eliminado de hoy en Exatlón México y quién es el atleta blindado.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México All Star?

Las cosas cada vez se van poniendo más intensas en las tierras de Exatlón México, pues ya solo quedan 7 atletas que sin duda han demostrado ser los mejores, no sólo de All Star, sino de todas las temporadas.

Hoy domingo en Exatlón, se jugará el primer blindaje que otorgara el pase a la semifinal, pues ya estamos en las últimas semanas del reality y tal y como pudimos ver en días pasados, serán 3 atletas los que estarán en la lucha por su lugar en la penúltima competencia.

Javi Márquez fue el primero en conseguir el derecho al juego por el blindaje, seguido por Heliud Pulido y Mati Álvarez será quien gane el último lugar, por lo que será uno de ellos quien se gane su puesto en la semifinal de Exatlón All Star.

Desafortunadamente, las cosas para los azules no se encuentran del todo bien, pues David Juárez "La bestia" tiene un dolor en la espalda baja, lo que le está impidiendo jugar a su más alto nivel y esto podría afectarle para llegar a la final, por lo que Mati Álvarez opina que eso puede beneficiarles, sin embargo, las cosas entre los rojos tampoco son color de rosa, ya que tanto Heliud Pulido como Pato Araujo insisten en que se deja ganar por Evelyn Guijarro "Sniper", lo que, de acuerdo con Mati, ya la tiene harta.

¿Quién gana el blindaje hoy 17 de abril en Exatlón México?

De acuerdo a las cuentas de spoilers, el atleta que pasa a la semifinal de Exatlón México All Star es Heliud Pulido "Black Panther". El duelo por el primer blindaje, lo juegan él, Mati Álvarez y Javi Márquez, siendo el atleta de origen veracruzano el que se lleve la corona.

Aún queda por confirmar esta información, por lo que tendremos que estar muy pendientes de lo que suceda hoy en Exatlón México.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy domingo 17 de abril de 2022?

Pese a que aún no está confirmado, este domingo probablemente no haya eliminado en Exatlón México, puesto que se estarían jugando los pases a la semifinal. Sin embargo, diversos rumores y cuentas de spoilers aseguran que podría salir un atleta azul, puesto que Evelyn Guijarro no ha tenido una buena semana, David Juárez "La bestia" tiene una lesión en la espalda baja, y Javi Márquez y Koke Guerrero no están en el más alto nivel de su rendimiento, por lo que esto podría afectarles. Entre los nombres que más resuenan para el atleta eliminado de hoy en Exatlón México All Star está el de Evelyn Guerrero "Sniper".

Esto no está 100% confirmado y es poco probable que suceda, por lo que tendremos que esperar a ver el programa para saber qué pasará hoy en Exatlón México.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy Domingo 17 de abril de 2022 podrás seguir el duelo de eliminación y el pase a la semifinal de Exatlón México en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca.