CIUDAD DE MÉXICO.— Laura Bozzo, hace un año permanecía escondida debido a una orden de aprehensión y una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, hoy regresa a la televisión, y ella misma revela detalles de su "retorno".

Laura Bozzo estrena programa ¿dejó atrás conflictos legales?

La presentadora de origen peruano hace un año fue acusada de depositaria infiel y no atendió el llamado de las autoridades, por lo que el 18 de agosto de 2021 un juez federal ordenó su captura y tiempo después comenzó a ser buscada en 195 países que integran la Interpol.

Sin embargo, la conductora recordada por su programa "Laura en América", aseguró que si no se entregó cuando se lo pidieron fue porque su salud estaba muy delicada: "la cárcel era una sentencia de muerte anticipada", destacó la también abogada.

"Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, más joven jamás me hubiera ido a la fuga, sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados", declaró la presentadora en el programa "Venga la alegría" el año pasado, al reaparecer ante las cámaras luego de haber permanecido prófuga.

Pero ahora, la conductora de 69 años dejó atrás su conflicto con el SAT luego de haber sido acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos, al no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ello regresa a la televisión de la mano de Imagen Televisión.

"En esos tres meses los abogados apelaron y sustentaron que no era capaz de estar en prisión porque tengo fuertes problemas de depresión", dijo la peruana en conferencia de prensa

"Que pase Laura", el nuevo programa de Laura Bozzo

El nuevo programa de la "Señorita Laura", como también es conocida, mostrará a la peruana visitando las casas de las personas que expongan sus casos en el programa "Que pase Laura", en este show también estará ayudando legalmente a la gente, así lo hizo saber el pasado 12 de abril en conferencia de prensa.

El programa se estrenará el lunes 18 de abril, en punto de las 17:30 horas a través de Imagen Televisión.

Cabe destacar que Laura Bozzo regresa a la TV de la mano de un nuevo canal tras haber incursionado en TV Azteca, Televisa, y Unicable.